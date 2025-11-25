Patricia Bullrich presentó la Agencia Nacional de Migraciones y pasó la posta a su sucesora en Seguridad + Seguir en









Fue durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones, la senadora electa Según explicó, el objetivo de esta fuerza será "administrar las migraciones" de manera "integral" con "una mirada federal".

Patricia Bullrich anunció la Agencia Nacional de Migraciones junto a Alejandra Monteoliva.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acompañada por su sucesora en el cargo, Alejandra Monteoliva, anunció este martes la creación de la Agencia Nacional de Migraciones. El acto funcionó como un traspaso simbólico para la nueva encargada del área y un repaso de su gestión.

"Hago esta presentación y me corro porque me voy al Senado. La próxima ministra de Seguridad va a ser la que va a llevar adelante esta tarea", dijo Bullrich en el final de su discurso. Fue una despedida donde buscó marcar las líneas principales de la "doctrina Bullrich".

Alejandra Monteoliva Alejandra Monteoliva acompañó a Patricia Bullrich en el anuncio de la Agencia Nacional de Migraciones. Patricia Bullrich remarcó que "las fronteras tienen que estar bien protegidas" En el acto, Bullrich explicó que la Agencia Nacional de Migraciones significará "una nueva forma de administrar las migraciones" de manera "integral" con "una mirada federal". A su vez, destacó el traspaso del control migratorio del Ministerio de Interior a la cartera de Seguridad y aseguró que se trata de "un diseño que es práctica en todo el mundo".

La funcionaria, que a partir del 10 de diciembre dejará su cargo para asumir su banca en el Senado, señaló que Argentina está en una "situación privilegiada en relación a los países vecinos que han tenido un enorme avance del crimen organizado" al señalar que "esas grandes bandas están aquí muy controladas y en un tamaño reducido".

"Para eso, las fronteras tienen que estar bien protegidas. Esta realidad hoy nos sobrepasa", sostuvo Bullrich y analizó: “Tenemos un sistema que facilita el control migratorio de las personas, pero se genera un problema entre ese control migratorio y la realidad que tienen los puestos migratorios en cada lugar del país. Eso está desfasado y por eso nuestro objetivo es lograr que eso sea una sola tarea, realizada de acuerdo a fundamentos institucionales y jurídicos que existen en distintos lugares del mundo, alineando internacionalmente a la Argentina a los modelos globales y estándares de gestión migratoria”.

En esa línea, remarcó que la medida busca integrar la policía de frontera con los controles de migraciones. "La desintegración que había entre los dos ministerios la vamos a trabajar a partir de esta nueva decisión, que va a ser acompañada no solamente por el pase de esta dirección sino por la creación de esta agencia nacional migratoria. Esta nueva fusión estratégica, de unir las fuerzas federales con migraciones, nos va a permitir hacer un avance en esta tarea". En el evento, la ministra de Seguridad estuvo acompañada por el subdirector de Migraciones, Mariano Goyenechea; el sub jefe de la Policía Federal, Mariano José Giufra; el director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Alfredo Gallardo; el Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez y el director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina, Claudio Brilloni.