Tras su encuentro con Victoria Villarruel, Patricia Bullrich marcó sus diferencias sobre "cómo encarar el futuro" en el Senado

La futura jefa del bloque libertario dijo que, en la reunión, le pidió a la vicepresidenta que "empuje" los proyectos del Gobierno sin romper el reglamento.

Tras su encuentro con Victoria Villarruel , la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich sostuvo que la reunión dejó claras las discrepancias sobre “cómo encarar el futuro” en el Senado. Planteó que la vicepresidenta “se ubica como presidenta del cuerpo sin tomar partido”, y reclamó que acompañe el avance de los proyectos centrales del Gobierno.

En declaraciones a LN+, Bullrich, quien asumirá el 10 de diciembre como jefa del interbloque oficialista en la Cámara alta, delineó su estrategia legislativa: “El objetivo que voy a buscar, junto con todo nuestro bloque, es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento porque no hace falta, ayude a impulsar las iniciativas que el Gobierno necesita para que la Argentina crezca ”.

Reconoció que el oficialismo deberá construir mayorías y mencionó como prioridades del Ejecutivo los temas de orden, seguridad, economía y el paquete de leyes que la administración Milei considera esenciales. También se comprometió a trabajar para asegurar los votos necesarios en cada proyecto clave.

Luego del encuentro, que se produjo tras semanas de tensiones públicas, Villarruel buscó mostrar sintonía y afirmó: “ Conversamos y nos pusimos de acuerdo para lo que viene ”.

Bullrich, por su parte, enfatizó que pretende instalar un clima de trabajo “cómodo y abierto” para todos los senadores : “Cada uno fue elegido por el pueblo argentino y no es mi función discutir su representatividad. Mi despacho estará abierto para colaborar en todo lo que haga falta”.

Patricia Bullrich denunció al titular de ATE por "amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, por "amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática" luego de que el dirigente sindical afirmara que su trabajo es "provocar la crisis de este Gobierno". El sindicalista salió al cruce y afirmó: “Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen”.

La funcionaria del Gabinete nacional y senadora electa pidió investigar a Aguiar por sus declaraciones y su actitud, mediante la cual busca "afectar el mandato popular" del presidente Javier Milei.

La denuncia penal fue presentada ante la Justicia Federal por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que conduce Bullrich. En el texto se afirmó que “ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.