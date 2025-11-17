Patricia Bullrich denunció al titular de ATE por "amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática"

La ministra de Seguridad pidió a la Justicia que se investiguen las declaraciones de Rodolfo Aguiar en las que afirmó que su objetivo es "provocar la crisis del Gobierno". “Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen”, le dijo el sindicalista a Bullrich.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , denunció al Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , Rodolfo Aguiar, por "amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática" luego de que el dirigente sindical afirmara que su trabajo es "provocar la crisis de este Gobierno". El sindicalista salió al cruce y afirmó: “Está viendo a sus propios fantasmas que la persiguen”.

La funcionaria del Gabinete nacional y senadora electa pidió investigar a Aguiar por sus declaraciones y su actitud, mediante la cual busca "afectar el mandato popular" del presidente Javier Milei.

La denuncia penal fue presentada ante la Justicia Federal por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos de la cartera que conduce Bullrich. En el texto se afirmó que “ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno nacional de un proyecto de ley de reforma de la legislación laboral, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de atentar para provocar ‘la crisis del Gobierno Nacional’”.

Según el planteo, “las manifestaciones públicas formuladas por quien tiene la responsabilidad ejercer la representación de trabajadores del Estado resultan altamente reprochables”. La declaración a la que hace alusión la denuncia fue realizada por el sindicalista en el programa QR, del canal Bravo TV: “Lo quiero decir con total sinceridad… Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”.

La presentación del ministerio ante la justicia federal argumenta que la actitud de Aguiar busca “afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación , desarrollando sus facultades democráticas de presentar un proyecto de ley al Congreso de la Nación”.

La respuesta de ATE a la denuncia de Patricia Bullrich

Este lunes, ATE se hizo eco de la denuncia a través de un comunicado. “El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es este Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles. Se ve que a Bullrich no le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto”, afirmó Aguiar.

“Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones. El Presidente dijo que va a destruir el Estado. ¿Qué frase más golpista que esa puede existir?”, cuestionó.

La ministra anunció la denuncia a través de su cuenta de X (ex Twitter) por las declaraciones de Aguiar en referencia a la movilización que ATE realizará este miércoles a las 12 en la Secretaría de Trabajo. En este marco, el dirigente explicó: “Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias del Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión”.

“Lo de Bullrich es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.