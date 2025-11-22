Javier Milei saludó a los nuevos ministros Carlos Presti y Alejandra Monteoliva: "¡Bienvenidos!" + Seguir en









Ambos serán los nuevos ministros de Defensa y Monteoliva. Ya formaban parte del Gobierno. Una como secretaria de Seguridad y otro como teniente general.

El presidente Javier Milei se hizo eco de las designaciones de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti a cargo de los ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente. "¡Bienvenidos!", escribió en sus redes sociales a quiénes deberán reemplazar a Patricia Bullrich y Luis Petri quiénes asumirán bancas en el Congreso el 10 de diciembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente. VLLC!", escribió el Presidente tras compartir el comunicado oficial donde se anunciaron los nuevos cambios de Gabinete.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1992318746204262821&partner=&hide_thread=false Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente.

VLLC! https://t.co/fUUq6tdCMw — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2025 Quién es Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich que asumirá al frente del Ministerio de Seguridad Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa Carlos Alberto Presti en Defensa representa un hito desde el retorno de la democracia en 1983, después de 7 años de cruenta dictadura. Desde entonces no había un militar al frente del ministerio de Defensa.

Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él. nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua. Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.