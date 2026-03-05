CABA: los principales proyectos del PRO y la oposición que concentrarán la atención de la Legislatura en 2026

El oficialismo anticipó los lineamientos que guiarán al bloque que conduce Silvia Lospennato, con el orden público, la seguridad y la autonomía en el centro. La Libertad Avanza trabajará para bajar a CABA la agenda de Javier Milei. El peronismo empuja leyes contra el endeudamiento y la revisión impositiva. Qué proponen los demás bloques.

Con el discurso del jefe de Gobierno, Jorge Macri , la Legislatura porteña abrió su 29° período de sesiones ordinarias. Sin demora, el oficialismo y los distintos bloques opositores salieron a copar la agenda legislativa con la presentación de una batería de proyectos que intentarán sancionar durante el año, a fuerza de diálogo y consenso, dada la atomización política y la ausencia de mayorías automáticas. Orden público, seguridad, revisión impositiva, desendeudamiento familiar, paridad de género, protección animal y clubes de barrio, entre las principales propuestas que circularán por las comisiones en busca de un tratamiento favorable.

En la actual composición del Parlamento, tras las elecciones de mayo del año pasado, el bloque de Vamos por Más , conducido ahora por Silvia Lospennato, contará en el recinto con 12 miembros luego de sumar a Pablo Donati, representante de la bancada afín a Ricardo López Murphy. Será la tercera fuerza legislativa.

Por encima se ubicará Fuerza Buenos Aires (PJ), conducidos por Claudia Neira, con 20 legisladores. La Libertad Avanza de Pilar Ramírez , con 14, serán el segundo bloque con más peso. Cierran la fila Confianza y Desarrollo (presidido por el larretista Emmanuel Ferrario) con seis, Ciudadanos Unidos/UCR (Manuela Thourte sigue al frente) con cinco, el Frente de Izquierda con dos y Transformación, de Eugenio Casielles, con uno. Todos ellos, a su manera, buscarán atender las demandas de los porteños.

En su discurso de apertura, el alcalde anticipó que enviará al Palacio de la calle Perú una serie de iniciativas que guiarán el año parlamentario del oficialismo . Los tópicos principales serán el orden público, la seguridad y el fortalecimiento de la independencia autonómica, aunque también el Poder Ejecutivo tiene en carpeta la creación de un nuevo distrito tecnológico.

El lunes pasado, Jorge Macri abrió el nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un fuerte discurso apalancado en la seguridad y el orden público.

El mandatario de CABA no dejó dudas de hacia dónde apuntará su tercer año de gestión. "La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden" , dijo en alusión a los resultados electorales del año pasado: en mayo, La Libertad Avanza se llevó la victoria y relegó al PRO al tercer lugar, aunque sumados, como ocurrió en octubre, reafirmaron la fuerza del antiperonismo.

Antitrapitos

Los ejes centrales estarán puestos en el orden público, tanto a nivel interno -con recortes en áreas y retiros voluntarios en el Estado- como en las calles. Para eso, confirmó que impulsará la aprobación de una modificación a la ley que sanciona a los "trapitos" o "cuida coches". "Necesitamos aumentar las penas y terminar con esta mafia de delincuentes", aseveró ante el Parlamento y aseguró que no son personas que piden ayuda sino que "extorsionan y amenazan, y eso es un delito".

El año pasado, el gobierno porteño propuso cambios al Código Contravencional de CABA. Proponía sancionar con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4.000 unidades fijas. En caso de que ocurra en los alrededores de los grandes parques o eventos masivos, la sanción sería de 10 a 45 días de arresto y el máximo se elevará a 60 para jefes u organizadores. También imponía multas a clubes u organizadores en caso de que hubiera vinculación. Sin embargo, no fue tratado.

Rompe paga

Macri también volverá a la carga con el proyecto de ley de Vandalismo, denominado por el oficialismo como "Rompe Paga”, con el que busca imponer multas a quienes destruyan bienes públicos. La iniciativa tiene un objetivo claro: las marchas que tienen epicentro en CABA que, a raíz de la bronca social o debido a la presencia de "infiltrados" -según afirman desde la oposición- se efectúan destrozos sobre veredas, calles y contenedores de residuos. "No puede ser que siga siendo apenas una contravención. El que rompe lo que es de todos, debe tener consecuencias penales", dijo ayer.

1697834224-situacion-de-calle-1200x519.jpg

Personas en situación de calle

La problemática de las personas en situación de calle también ocupó un importante tramo del discurso del jefe de Gobierno. En el último año, pese a la caída de la pobreza, aumentó la cifra relevada por CABA. Actualmente se registran 5.176 sin techo: 3.563 personas pernoctan en paradores (un 26% más interanual), mientras que 1.613 viven en la vía pública (30% más). Además, hay otras 10 mil que dependen de un subsidio habitacional para no vivir en la calle.

En CABA aseguran que lo económico y lo vincular es preponderante a la hora de analizar los motivos por los que una persona o familia termina viviendo en la calle. Pero aclaran que la cronificación y el rechazo a ir a dormir a paradores es principalmente por motivos de salud mental o adicciones. Como solución, Macri propuso enviar una ley para que la persona no pueda rechazar la ayuda. "Al igual que ya hizo Uruguay, durante la presidencia de (José) Mujica, deberíamos impedir vivir en la calle para poder tener un abordaje, con herramientas de asistencia para las adicciones y la salud mental", dijo y pidió la ayuda de la Legislatura y de otros poderes y organismos.

Traspaso de la Justicia Laboral a CABA

El oficialismo también tendrá que tratar en el recinto el convenio firmado con las autoridades de Nación que habilitará el traspaso de la Justicia Nacional Laboral al ámbito de CABA (Ver Qué hay detrás del traspaso de la Justicia del Trabajo de Nación a CABA). El viernes pasado, el Senado dio el visto bueno final a los artículos incluidos en la reforma laboral y al acuerdo que se anexó al proyecto. Pero, como indica la Constitución, resta que sea ratificado por la Legislatura, donde el PRO contará con el apoyo de La Libertad Avanza.

El Capítulo V de la reforma laboral, denominado "Acuerdo de Transferencia de la función judicial en material laboral", aprueba el convenio firmado entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y ordena al Poder Ejecutivo a enviar al gobierno de Jorge Macri "los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo" para garantizar "su adecuado funcionamiento".

El acuerdo contempla la puesta en marcha de los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que se crearon a partir de la ley porteña 6789 de 2024. El fuero de CABA se hará cargo de las competencias de la instancia nacional, que será disuelta o absorbida por el Contencioso Administrativo.

Jueces y empleados judiciales advierten por la pérdida de 1600 puestos de trabajo y por la presunta inclinación de los fallos en contra de los trabajadores. En el futuro fuero, una vez que inicie su actividad, se dirimirán -entre otros aspectos- las presentaciones porteñas que se realicen sobre los cambios que impuso la reforma laboral de Javier Milei.

Distrito de Inteligencia Artificial

Tal como anticiparon fuentes porteñas a Ámbito, el Ejecutivo también prepara un proyecto para transformar Microcentro en un Distrito de Inteligencia Artificial. La iniciativa impulsará beneficios económicos y fiscales para favorecer la implementación de las nuevas herramientas y persigue el objetivo de poner en práctica pruebas piloto sobre IA, además de favorecer la concentración de talento y empleo, en medio de un fuerte y veloz recambio de la matriz del trabajo.

El polígono geográfico sobre el cuál propone constituir el nuevo distrito va a ser el mismo que el que se determinó para la ley 6508 que dispuso la reconversión de la zona en un área residencial. Estará circunscripto entre las avenidas Santa Fe, Belgrano, del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Belgrano, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini. Dicha zona tiene el menor índice de latencia de internet de todo Latinoamérica.

Patentes

Luego de las quejas de vecinos por los aumentos en las primeras cuotas de las patentes, el gobierno porteño reimprimió las boletas con nuevos valores y con un tope para que los incrementos no superen el acumulado de inflación local para 2025. En paralelo, envió un proyecto a la Legislatura para que los cambios sea ratificados por ley.

El texto incorporó una cláusula transitoria a la Ley Impositiva, que modifica el esquema previsto. En suma, propone establecer “una bonificación sobre el pago del gravamen de Patentes sobre Vehículos en General” para el 2026. Además, ordena disponer de un crédito fiscal para aquellos contribuyentes que hubieran abonado cuotas correspondientes al 2026, el cual quedará como saldo a favor o podrá solicitarse su devolución, en caso de haber pagado la cuota anual.

adorni y pilar ramirez Pilar Ramírez y Manuel Adorni durante un encuentro reciente en Casa Rosada.

Los proyectos de La Libertad Avanza en CABA

Ley Bases porteña

Adhesión al RIGI

Eliminación de la pauta oficial

Endurecimiento de penas a trapitos

Supresión de trámites burocráticos

Eliminación del sistema de scoring vehicular

Según comentaron desde el bloque de La Libertad Avanza que conduce Pilar Ramírez, entre las iniciativas presentadas y que presentarán durante el año, algunas apuntan a incrementar penas y otras a reducir el gasto público del Estado, mientras que también confirmaron que volverán a empujar la Ley Bases porteña y la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Baja de imputabilidad

Luego de la aprobación por parte del Congreso de la Nación de la baja de la imputabilidad, la jefa de los libertarios porteños presentó un proyecto para modificar el régimen procesal porteño. "No podemos quedar atrás, mientras la Nación avanza. La seguridad de los porteños es prioridad. Quien comete un delito desde los 14 años, tiene que hacerse cargo", expresó.

A nivel nacional, el PRO aportó votos para que el nuevo Régimen Penal Juvenil sea sancionado. Y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, respaldó la iniciativa impulsada por Milei. "Delito de adulto, pena de adulto", dijo. De manera que es de esperar que el oficialismo acompañe la iniciativa de LLA.

Ley Antimafias

Los libertarios propone bajar al distrito la agenda del presidente Milei. Es por eso que también empujarán la adhesión a la ley Antimafias que sancionó el Congreso en marzo del 2025. La norma nacional endurece penas bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas, entre otros delitos.

Además de dar mayor poder al Estado nacional para el combate del delito, permite el decomiso de bienes de manera anticipada a la condena. Permite también que, bajo ciertas circunstancias, las autoridades judiciales declaren áreas geográficas como "zonas sujetas a investigación especial", permitiendo la intervención de las fuerzas de seguridad federales.

Ramírez anticipó que será uno de los objetivos parlamentarios del bloque. "Adhesión total a la normativa nacional para aplastar al narcotráfico y la trata. Coordinación absoluta para desarticular estructuras criminales complejas", detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2027511239023464641&partner=&hide_thread=false Tras la aprobación en el Congreso de La Ley Penal Juvenil, presenté en la Legislatura el proyecto para adecuar el proceso penal de la Ciudad. No podemos quedar atrás, mientras la Nación avanza.



La seguridad de los porteños es prioridad. Quien comete un delito desde los 14 años,… pic.twitter.com/f0cSLBS1ES — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) February 27, 2026

Pauta oficial

La semana pasada, Ramírez recibió de parte de Manuel Adorni un paquete de 60 proyectos. Entre ellos, se encuentra la eliminación de la pauta oficial. Es, como aseguran desde LLA CABA, una propuesta que "va en línea con la agenda del Presidente", quien desde la llegada al Gobierno suprimió los fondos que el Estado nacional destinaba a promocionar campañas públicas en medios privados.

Durante la campaña para las legislativas porteñas, el jefe de Gabinete -que se postuló y ganó- afirmó que, en caso de ser electo iría por el camino de la eliminación de la publicidad estatal. En su momento, denunció que Macri gastaba más de $100.000 millones por año. El bloque de LLA tomará la propuesta de Adorni y presionará por su aprobación.

Trapitos

En sintonía con el oficialismo, también impulsarán el endurecimiento de las penas a los denominados "trapitos". El texto al que tuvo acceso Ámbito incorpora al Código Contravencional la figura de “Cobro coactivo por cuidado de vehículos en la vía pública”, para "sancionar a toda persona que exija, solicite o reciba dinero por el supuesto cuidado o vigilancia de automotores estacionados en lugares públicos y gratuitos".

Eliminación de trámites y sistema de scoring

Además, propondrán eliminar trámites burocráticos. Si bien es una iniciativa que se solapa con la agenda de Macri, los libertarios van más allá: piden por la supresión de "todo cobro, tasa o arancel" sobre "certificados o constancias de libre deuda" y "certificados de habilitación o de inscripción" emitidos por el GCBA u organismos emisores.

Asimismo, impulsarán la eliminación del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, conocido como Sistema de Puntos o Scoring, mediante el cual se descuentan o mantienen puntos en función de las infracciones de tránsito cometidas.

Ley Bases de CABA

La jefa de bloque volverá a impulsar el proyecto de su autoría que, al igual que el proyecto de Milei aprobado por el Congreso, se denomina Ley Bases y propone una fuerte reestructuración de las áreas de gobierno “para garantizar la razonabilidad en la relación gasto público”.

La iniciativa propone reducir cargos hasta la mitad, manteniendo solo aquellas que sean “necesarias”. Ordena también declarar “sujetas a privatizaciones” a las empresas y sociedades “de propiedad total” o “mayoritaria” del gobierno de la Ciudad, entre las que se encuentran Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires, la cual recientemente fue convertida a Sociedad Anónima Unipersonal por parte de Macri.

Adhesión al RIGI

La Libertad Avanza también insistirá en que CABA tenga su propio RIGI. El proyecto que presentaron en su momento se nombró como “Régimen de Incentivos en Distritos de la Ciudad de Buenos Aires” y puso el foco en la ampliación de “beneficios fiscales y de promoción” para los Distritos Tecnológico y Audiovisual. Además, incorporaba cambios en el Distrito de las Artes, el Distrito de Diseño y el Distrito del Deporte. Según Ramírez, el RIGI, además de generar trabajo, impulsará a las pymes.

claudia neira presidenta unión por la patria crédito legislatura porteña La presidenta del bloque de Fuerza Buenos Aires, Claudia Neira.

Los proyectos de Fuerza Buenos Aires en CABA

Desendeudamiento familiar

Mesa de Trabajo de Reforma Tributaria de CABA

Sistema de Cámaras Corporales de la Policía de la Ciudad

Ratificación de la ley de Hogares

Fuerza Buenos Aires, el bloque de 20 peronistas que conduce Claudia Neira, tiene en carpeta una batería de proyectos por los que pujarán a lo largo del año. En diálogo con Ámbito, la legisladora señaló que el objetivo es dar solución "a las grandes deudas que tiene el gobierno de Jorge Macri y que él mismo reconoció en la Apertura de sesiones, como la mala gestión de la higiene urbana".

En ese sentido, mencionó entre uno de los tópicos a la seguridad. "Queremos hacer más eficientes los recursos que hoy tiene la Policía para la prevención del delito y afrontar el problema del narcomenudeo en los barrios, que inexplicablemente este gobierno deja fuera del Mapa del Delito", dijo en referencia a las estadísticas que presentó el jefe de Gobierno la semana pasada.

También afirmó que los y las legisladoras de su bloque están trabajando en proyectos para atacar la problemática habitacional de la Ciudad. "Vamos a abordar las dificultades que hoy tienen miles de porteños para alquilar o acceder a una vivienda", anticipó. Y también presentarán iniciativas para mejorar la estructura impositiva de la Ciudad y crear empleo: "Estamos en un momento en que la crisis económica nacional golpea muchísimo a los porteños que no encuentran respuesta ante el cierre de comercios y la caída de la actividad".

A la espera de la confirmación de las comisiones, Neira señaló que el 65% de los proyectos que recibió la Legislatura en estos primeros días fueron presentados por el peronismo. "Hemos propuesto soluciones para debatir cada uno de estos temas y necesitamos que se empiecen a tratar lo antes posible para que la Ciudad encuentre las respuestas de fondo que están totalmente ausentes en esta gestión", cerró.

leandro santoro.jpg Leandro Santoro, legislador de Fuerza Buenos Aires.

Desendeudamiento familiar

Una de las iniciativas que harán girar por las comisiones con el fin de que sea tratada en el recinto, es el proyecto presentado por el legislador porteño, Leandro Santoro, para promover el "desendeudamiento familiar" de los hogares de CABA a través de una línea especial de crédito del Banco Ciudad.

A finales del año pasado, días después de asumir su banca Santoro envió la iniciativa al Parlamento que apunta a dar "una respuesta pública específica, focalizada y de carácter transitorio" para "aliviar la carga financiera" de los hogares más comprometidos, a fin de "evitar situaciones de exclusión crediticia, y prevenir el agravamiento de la morosidad y sus efectos sociales".

La iniciativa propone crear una "Línea de Crédito Especial para el Desendeudamiento Familiar y Personal" a través del Banco Ciudad "con destino exclusivo a la cancelación de deudas contraídas con anterioridad a la sanción de la ley". La Tasa Nominal Anual (TNA) deberá ser "equivalente al costo de fondeo de la entidad" y no podrá superar en ningún caso el 40%.



Santoro dialogó con Ámbito al momento de la presentación. Aseguró que la deuda familiar es "la primera urgencia a resolver" en su regreso al Palacio de la calle Perú. Para el legislador, la combinación del deterioro en los ingresos, sumado a las "tasas usureras" de bancos y billeteras virtuales, generó "un círculo vicioso de endeudamiento del que las personas y las familias no pueden salir".

Mesa de Trabajo de Reforma Tributaria de CABA

Neira llevará al recinto otros dos proyectos de su autoría. El primero fue presentado en 2024 y será reimpulsado este año. Propone crear la Mesa de Trabajo denominada “Reforma Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que funcionará en el ámbito de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura.

Tendrá como objetivo revisar la estructura impositiva del distrito y elevar informes "que promuevan un sistema tributario más justo y simplificado". Para ello, propone tomar los últimos 20 años y efectuar "un sistema comparativo con otras provincias". Luego, deberá elaborar propuestas para mejorar el ecosistema impositivo y amoldarlos a los objetivos propuestos.

Entre los argumentos que esgrime Neira para modificar el sistema tributario, señala que los impuestos regresivos, que afectan en mayor medida a las poblaciones más vulnerables que a las más pudientes, tienen mayor preponderancia en la recaudación que el resto de las contribuciones.

Durante 2025, el oficialismo impulsó cambios en Ingresos Brutos. Se estableció una exención del 100% del pago para trabajadores no profesionales de las primeras tres categorías (A, B y C) y una bonificación del 75% que para las cinco subsiguientes, fruto del reclamo de La Libertad Avanza, pero también del peronismo, desde donde exigían extenderlo a todas las categorías. Con la Mesa de Trabajo, el PJ aspira a que dichos temas tenga un espacio de diálogo y evaluación, para consensuar un sistema más equitativo.

Sistema de Cámaras Corporales de la Policía de la Ciudad

Otro de las iniciativas que impulsará Neira contempla la implementación de forma "progresiva" de cámaras corporales en los efectivos de la Policía de CABA. Los dispositivos deberán contar con un "Modo de pre grabación automática", que se activará 60 segundos previo a la activación manual para captar información contextual, y un "Modo de grabación activa" que capturará "la totalidad del hecho".

La información captada, sean imágenes, sonidos y datos personales, deberá ajustarse a la protección dispuesta por la ley de CABA bajo los principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad, confidencialidad y responsabilidad. El proyecto también crea el Centro de Control de Cámaras Corporales, órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que se encargará del "almacenamiento, protección y cesión de las imágenes".

Ley de Hogares

Durante el año legislativo, el bloque también pugnará por revertir el veto parcial de Macri a la ley de Hogares. La normativa establecía estándares de calidad en el cuidado dentro de los 54 hogares de niños que funcionan en la Ciudad, ocho bajo gestión del GCBA y 46 conveniados. El Ejecutivo frenó la aplicación de artículos clave, como los vinculados a funciones de la autoridad de aplicación, requisitos de personal, condiciones de seguridad y previsiones presupuestarias, entre otros, bajo el argumento de falta de partidas.

“Es una iniciativa que se trabajó en conjunto con otros bloques y con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero el jefe de Gobierno la vetó parcialmente", criticaron desde el despacho de la jefa de bloque de Fuerza Buenos Aires. La modificación parcial deberá regresar a la Legislatura. "La decisión del bloque es defender la ley completa”, anticiparon a Ámbito. Para ello necesitarán formar una mayoría de dos tercios, con propios y ajenos.

horacio rodríguez larreta Horacio Rodríguez Larreta, legislador y exjefe de Gobierno porteño.

Los proyectos de Confianza y Desarrollo en CABA

Urbanización

Espacios verdes

Obras

Ley de Caniles

Ley de Paseadores

Permiso para viajar con mascotas en transporte público

Regulación de la Inteligencia Artificial en procesos electorales

Mapa de la Violencia de Género en CABA

El interbloque de Confianza y Desarrollo, compuesto por Confianza Pública y el larretismo, llevará al recinto un cúmulo de iniciativas que apuntan a temas como urbanismo, movilidad, cuidado de adultos mayores y protección de animales.

Plan de urbanización

Desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño y actual legislador, anticiparon por dónde irán los proyectos que están en redacción y que presentarán durante el año. "Queremos seguir con el plan de urbanizaciones", expresaron. Se trata de una política que Larreta llevó adelante durante sus dos mandatos y que la gestión actual de Jorge Macri ya dejó en claro que no continuará.

“Se regalaron viviendas en las villas. Ese sistema fracasó y cuando algo no funciona hay que cambiarlo”, criticó el actual alcalde a su predecesor. Su declaración le valió la respuesta de María Migliore, exministra de Desarrollo: "No se regaló ninguna casa y la gente sí paga servicios en los barrios urbanizados". Macri había manifestado que enfocaría la política de vivienda en favorecer el acceso a la clase media, pero Migliore le retrucó: “Si te preocupa la clase media, proponé algo concreto; gobernás hace dos años".

Espacios verdes, obras de infraestructura e higiene urbana

El larretismo también presentará proyectos ambientales y de infraestructura. "Queremos crear nuevos espacios verdes y desarrollar obras clave para mejorar la movilidad en la Ciudad", dijeron y ejemplificaron con el desarrollo del Viaducto Sarmiento. Además, apuntan a revisar y modernizar el sistema de Higiene Urbana y Limpieza.

En su discurso de apertura, Macri afirmó que en el último tiempo se puso en marcha el plan Limpieza Plus, un sistema que contempla 700 intervenciones mensuales en zonas críticas a través de un equipo conformado por 64 móviles, exclusivamente dedicados a operativos intensivos de limpieza profunda.

emmanuel ferrario Emmanuel Ferrario, exvicepresidente primero del Parlamento porteño, actual legislador y presidente del bloque de Confianza y Desarrollo.

Ley de Caniles, Ley de Paseadores y permiso para viajar con mascotas en transporte público

Desde el despacho del presidente del bloque de Confianza y Desarrollo, Emmanuel Ferrario, anticiparon a Ámbito que llevará a la Legislatura tres proyectos enfocados en una temática que viene siguiendo desde hace tiempo junto a más de 200 organizaciones y voluntarios. Se trata de la "Ley Huellas", un grupo de iniciativas sobre bienestar animal, en una Ciudad donde viven 860.000 perros y gatos.

"La sociedad avanzó mucho en la conciencia sobre el cuidado animal, y hoy el desafío pasa por tres cosas: definir con precisión el rol del Estado, fortalecer la responsabilidad de cada persona que convive con un animal y reconocer que el tema ya forma parte central de la vida cotidiana", explicó.

El año pasado, mediante la modificación del Código Contravencional, se impusieron nuevas sanciones y multas económicas contra el maltrato animal y la tenencia irregular. La multa más baja, por descuido de un animal, arranca en $800.000, el abandono en $2.350.000 pesos y la cría ilegal (prohibida en la Ciudad) en hasta 8 millones de pesos. Lo recaudados se destinará a políticas de bienestar animal.

Este año, impulsará la "Ley de Caniles" que fija requisitos mínimos que deben cumplir los caniles de las plazas de la Ciudad. Ferrario menciona que los espacios deben contar con agua, sombra, juegos, y estándares de seguridad. El objetivo es que los caniles sean "espacios cómodos para los animales y que convivan bien con el entorno y los vecinos".

También presentará la "Ley de Paseadores", que define obligaciones, incentiva su formación y crea el Sello de Paseadores Responsables para quienes se registren, se capaciten y aprueben un examen. Y buscarán que se habilite viajar con perros y gatos en las 31 líneas de colectivo reguladas por la Ciudad y en el Subte, por fuera de la hora pico.

Regulación del uso de Inteligencia Artificial

Pero, además de las iniciativas sobre el cuidado animal, redactó y presentó un proyecto para regular el uso de la Inteligencia Artificial en procesos electorales con el fin de "preservar la transparencia" y "garantizar la veracidad de la información" evitando que circulen materiales audiovisuales "alterados digitalmente que puedan engañar a los/as votantes".

Entre los aspectos de la iniciativa se destaca un "etiquetado obligatorio de contenidos manipulados con IA" para distinguir el contenido digital "generado y/o alterado total o parcialmente" a través de dichas herramientas. El material debe incluir la advertencia “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”.

Mapa de la Violencia de Género y Encuesta de Violencia contra las Mujeres

La legisladora de Confianza Pública, Graciela Ocaña, lleva al recinto dos iniciativas de la exdiputada porteña de su espacio, María Sol Mendes, que, por un lado, proponen regular la publicación del Mapa de la Violencia de Género en CABA y, por otro, crear una Encuesta de Incidencia y Prevalencia de la Violencia contra las Mujeres.

En el primer caso, apunta a que el diagrama estadístico -que se publicó por primera vez en 2022- se encuadre dentro de una ley para que su creación no dependa de "voluntades políticas" y se pueda avanzar en la identificación de las áreas "con mayor incidencia" de violencia sobre las mujeres y diversidades, lo que permitiría facilitar "la distribución adecuada de recursos y la implementación de estrategias de prevención y respuesta más efectiva". También ordena a la Subsecretaría de la Mujer a publicar el mapa anualmente.

"Si bien esta herramienta no soluciona totalmente la problemática compleja que contiene la violencia de género es una avance hacia el acceso a la información, el fortalecimiento de las políticas públicas y la construcción de una ciudad más equitativa con el objetivo de erradicar la violencia de género y no re victimizar a quienes la sufren", señala el texto redactado por Mendes y tomado por Ocaña.

En el caso de la encuesta, apunta a recopilar "información detallada sobre las percepciones, experiencias y manifestaciones de la violencia que sufren las mujeres" en el distrito para elaborar un "diagnóstico preciso" sobre la problemática, lo que, al igual que el mapa, permitirá mejorar las estrategias de prevención y atención. Además, Ocaña -citando a Mendes- propone la publicación de los resultados para dar acceso a los datos a la sociedad para su conocimiento y la construcción de soluciones.

"Basar las políticas en evidencia, aumenta la probabilidad de lograr resultados exitosos en la reducción de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género", argumenta el proyecto.

francisco loupias.jpg

Los proyectos del radicalismo en CABA

Estadísticas de cuidado

Paridad de género en empresas públicas

Homenaje a clubes de barrio

Ruidos molestos

Blanqueo y formalización de obras en clubes

El legislador porteño de la UCR en Ciudadanos Unidos, Francisco Loupias, presentó una batería de proyectos enfocados en dar valor y reconocer la tarea de los clubes de barrio. Por un lado, trabajará en la aprobación de 15 homenajes a instituciones que, según dijo, "desde hace décadas, cumplen un rol fundamental en la construcción del entramado social porteño".

Entre ellos se encuentran Sunderland Club, Club Comunicaciones, Kimberley Athletic Club, Club Social y Deportivo Morán, Pedro Echagüe, Villa Sahores, Biblioteca General Artigas, Federación Argentina de Pato, Federación Metropolitana de Karate, Defensores de Cervantes, Club Marchigiana, Villa Modelo, Círculo Apolo Macchain de Saavedra, La Emiliana Club Social y Club Social y Deportivo Raulíes, entre otros.

También anticipó que presentará dos proyectos que apuntan a abordar problemáticas estructurales de las instituciones deportivas. El primero apunta encontrar una solución a las denuncias de vecinos por por ruidos molestos que enfrentan muchos clubes debido al desarrollo de actividades. El objetivo es establecer "criterios claros que permitan compatibilizar la convivencia urbana con el funcionamiento normal de instituciones" vinculadas históricamente a los barrios donde se encuentran emplazadas.

El segundo apunta al blanqueo de obras y la actualización de planos e infraestructura edilicia de los clubes. "Muchas instituciones poseen ampliaciones realizadas a lo largo de los años mediante el esfuerzo comunitario, pero que hoy encuentran dificultades para su regularización formal", señala Loupias. El objetivo es facilitar mecanismos para ordenar la situación.

Estadísticas de cuidado

La presidenta del bloque de Ciudadanos Unidos/UCR, Manuela Thourte, presentó un proyecto que propone ratificar y regular el funcionamiento del Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SICCABA) para "garantizar su continuidad, actualización y acceso público".

En los argumentos, destaca la importancia del Estado en materia estadística y de datos al señalar que debe "producir herramientas que le permitan conocer, analizar, evaluar y anticipar soluciones a problemas futuros y diseñar políticas adecuadas a las necesidades y cambios sociales", por lo que manifiesta que "resulta indispensable comenzar a producir indicadores estadísticos que arrojen información específica sobre el cuidado".

Desde fines del 2021, CABA implementa el Sistema de Indicadores de Cuidado de la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora del radicalismo propone ordenar su funcionamiento, aclarando su objetivo, su función y la información que recopila, entre otros puntos, además de promover la difusión y visibilidad de los datos producidos "garantizando el acceso a la información de manera simple y directa por parte de la ciudadanía en general".

También plantea que la actualización de los datos se realicen en el mes de julio "teniendo como referencia la Ley N.º 6442 que establece el mes de julio como “Mes del derecho a cuidar y ser cuidado”, momento en el cual se podrá incluir nuevos indicadores e información estadística producido durante el período anterior.

Paridad de Género en empresas públicas de CABA

Thourte también redactó y presentó una iniciativa para promover la paridad de género en "los órganos de administración y fiscalización de las empresas y sociedades del Estado" y abarcará también a las sociedades anónimas que cuenten con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y aquellas organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad cuente "con participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias".

La iniciativa de la legisladora radical establece "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres" para quienes se desempeñen dentro de la administración de las empresas o en los órganos de fiscalización.

Así las cosas, con un tendal de proyectos en circulación, los legisladores aguardan por la conformación de las comisiones para comenzar con los debates internos. Luego de un año 2025 marcado por el calendario electoral, el 2026 se avecina movido en materia parlamentaria. El oficialismo, lejos de la mayoría automática de otras épocas, deberá negociar para empujar la agenda de Macri. Los bloques opositores harán valer su peso para que sus propuestas vean la luz.