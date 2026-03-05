La Corte Suprema dejó firme la condena a 4 personas por la "mafia del Oro" + Seguir en









Se trató de un escándalo donde se descubrió una megadefraudación al Estado donde se cobraron reintegros de impuestos que nunca se depositaron. En total, se calcula que el monto total fue de u$s20 millones.

Enrique Piana fue condenado por jefe y organizador de la estafa al Estado. lanacion

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la condena a cuatro personas en la causa conocida como “Mafia de Oro”, que investigó un escándalo de los años ‘90 donde se descubrió una estructura empresarial para defraudar al Estado mediante la simulación de operaciones comerciales y conseguir así reintegros de impuestos.

Los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos de las defensas de Mario Jorge Grinschpun, Luis Eduardo Ricigliano, Edgardo Enrique Roggenbau y Carlos Axel Augspach. De esta manera, dejó firme la condena que pesa sobre ellos de tres años de prisión por asociación ilícita. Según la causa judicial, se calcula que recaudaron unos u$s20 millones.

En concreto, la causa investigó las actividades del llamado “Grupo Piana” desarrolladas entre 1993 y 1995. Durante ese tiempo, se aprovecharon del régimen de beneficios que para las exportaciones preveía la ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cobraron reintegros millonarios de impuestos que nunca fueron depositados en las arcas públicas. Para engañar al Estado, utilizaron una estructura empresarial donde simularon operaciones comerciales entre empresas, algunas de las cuales figuraban comercializando productos que luego eran exportados.

Las condenas previas Por estos hechos, en 2014 fueron condenados a los principales directivos de Casa Piana, Enrique Piana y Miguel Seligman. Piana recibió 6 años de prisión, que luego se unificaron a 8 y dos meses, por ser considerado responsable de 19 hechos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita, en carácter de jefe y organizador. Por los mismos hechos, Seligman recibió 3 años en suspenso por ser considerado miembro de la organización ilícita.

Tres años después, fue el turno de siete personas condenadas a penas que van de 2 a 3 años de prisión. Carlos Axel Augspach - presidente de Refinerías Riojanas SA y de la firma extranjera Handy y Harman-, Guillermo Jorge Campbell -ex secretario de Relaciones Exteriores y Culto y luego de Relaciones Económicas, y asesor de Casa Piana-, Mario Jorge Grinschpun -socio y gerente de Express SRL despachante de Aduana-, Edgardo Enrique Roggenbau -presidente de Casa Eise SA- y Luis Eduardo Riccigliano -socio gerente de la firma Rodhio SRL-, los dos últimos en concurso real con defraudación a la administración pública- recibieron 3 años. En tanto que Marcelo De Laurentis -presidente de Dallas Instrumentos SA- y Alberto Giusti -presidente y accionista de Tecnometal SA y accionista de Romaer SA- fueron condenados a dos años, también de ejecución condicional, por su participación necesaria en el delito de defraudación a la administración pública.

Por otro lado, Luis Roberto Limardo, Susana Mónica Ros, Carlos Fransico Tarsitano, Jorge Alberto Mencarini, Antonio Roberto Lanusse y Marcelo Avogadro -ex subsecretario de Relaciones Comerciales- fueron absueltos, al no haber mediado acusación durante los alegatos del Ministerio Público Fiscal y las querellas de la AFIP y la Dirección General de Aduanas.