Patricia Bullrich habló sobre la liberación de Nahuel Gallo: "Está volviendo a casa"

La legisladora dedicó un sentido mensaje sobre la vuelta del gendarme argentino al país, acompañado de funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En sus palabras, expresó que "está volviendo a casa" y describió a la noticia como "una victoria".

El gendarme Nahuel Gallo fue excarcelado este domingo tras más de 448 días detenido en Venezuela . La información fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales, luego de que surgieran rumores de su liberación.

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario".

La funcionaria escribió en su cuenta de X: " ¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad , en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia".

El operativo que trae de vuelta al argentino se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.

La comitiva fue integrada por el Prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la Asosiación, Fernando Islas Casares.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", señaló la Casa Madre del fútbol argentino.