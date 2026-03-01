SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Patricia Bullrich habló sobre la liberación de Nahuel Gallo: "Está volviendo a casa"

La legisladora dedicó un sentido mensaje sobre la vuelta del gendarme argentino al país, acompañado de funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La legisladora Patricia Bullrich expresó un sentido mensaje sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, recientemente liberado en las últimas horas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En sus palabras, expresó que "está volviendo a casa" y describió a la noticia como "una victoria".

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario".

Patricia Bullrich sobre la liberación de Nahuel Gallo: "Está volviendo a casa"

La funcionaria escribió en su cuenta de X: "¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia".

Además de ella, el canciller Pablo Quirno se refirió a la noticia tras confirmarla en su cuenta de X. Allí expresó unas palabras sobre la postura del oficialismo luego de su detención: "El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

Además, reafirmó que "la República Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

Nahuel Gallo fue excarcelado y vuelve al país: confusión por el rol de la AFA y del Gobierno en la liberación

El operativo que trae de vuelta al argentino se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.

La comitiva fue integrada por el Prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la Asosiación, Fernando Islas Casares.

"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", señaló la Casa Madre del fútbol argentino.

