Arde Juntos por el Cambio: qué dijeron los referentes tras las amenazas de Bullrich a Felipe Miguel

Patricia Bullrich a Felipe Miguel La próxima te rompo la cara

La respuesta de Carrió a Bullrich por las amenazas

Esta mañana, Elisa Carrió fue una de las referentes de JxC que se hizo eco del video de la amenaza de Patricia Bullrich a Felipe Miguel. Además hizo planteos respecto a la unidad de la oposición, especialmente por la discusión de las posibles candidaturas pensando en el 2023.

“Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es buena persona pero no sabe parar, no puede parar y tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina”, señaló Carrió este martes, en declaraciones a la prensa.

“A ella se le escapó esto porque es muy dura”, consideró Lilita hoy, en lo que fueron las primeras repercusiones por lo ocurrido entre Bullrich y Miguel, en su intento de bajar los decibeles a la conflictividad dentro de JxC.

Carrió Macri 1200.jpg

Durán Barba mandó a Bullrich a “candidatearse a la UOCRA”

Otro que salió a hablar fue Jaime Durán Barba. El famoso consultor que trabajó para la campaña de Mauricio Macri en 2015, hizo un análisis sobre los dichos de la presidenta del PRO y la amenaza a Felipe Miguel. “No imaginaba a Patricia diciendo una cosa así. La conozco mucho, la he tratado mucho, es una mujer preparada e inteligente. A veces a alguien se le va la tecla", disparó el ecuatoriano.

"Patricia está compitiendo legítimamente por su candidatura, pero estos exabruptos no ayudan y no creo que la ayuden a conseguir votos en el PRO. Tal vez si se candidatea para la UOCRA podría estar bien", ironizó Durán Barba este martes, en una entrevista con CNN Radio.

De este modo, el famoso analista político ecuatoriano criticó la reacción de Bullrich, dado que "no me parece que sea lo propio de la democracia pelear de esa manera ni romperle la cara a otro”, consideró. “Tal vez se exaltó Patricia, quien creo que es una mujer muy valiosa e hizo una gran tarea como ministra de Seguridad", agregó.

JAIME DURÁN BARBA Wikipedia

Pichetto defendió a Bullrich y atacó a Durán Barba

Quien salió a defender a Patricia Bullrich fue el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. El referente de JxC le bajó el precio a la discusión, minimizándola a una simple "discusión personal", ya que "no le da tanta importancia".

"Lo consideré una discusión personal, no me puse a ahondar. Me pareció un diálogo entre ambos, es un tema de menor cuantía, no le doy tanta relevancia como se la dan los medios", manifestó Pichetto en declaraciones radiales.

El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri dejó en claro que "si estás en el juego tenés que jugar y sabés que pueden venir ese tipo de temas", en defensa de Bullrich. Pichettó apuntó a la “falta de liderazgos” dentro de la colación opositora, como el motor de este tipo de desórdenes y conflictos. "Se siguen discutiendo liderazgos que ya deberían estar mucho más definidos”, sostuvo el Auditor General.

Por otra parte, Miguel Ángel Pichetto también le respondió a Jaime Duran Barba, tras sus dichos sobre que "los exabruptos no ayudan a Patricia Bullrich" y que "no se gana hablando de ajuste".

"Jaime está alejado de la realidad argentina", respondió el funcionario. "Estuvo dos años escondido por la cuarentena y ahora sale a decir eso. No entiende que hay un fin de época y que la gente ha entendido que el modelo del pobrismo ha terminado", disparó Pichetto.