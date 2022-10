El picante cruce de Patricia Bullrich y Gabriela Cerruti por el feminismo

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1577384263716114444 CARTA ABIERTA A LA PORTAVOZ PRESIDENCIAL

Sra. portavoz del Gobierno: quejarse por las críticas que recibe sobre su vestuario es minimizar la lucha de miles de mujeres que hasta dan su vida por la igualdad de género. https://t.co/CRJlG6VxJd — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 4, 2022

“Cuando la señora portavoz asegura que se 'produce' para las reuniones con compañeros varones, deja un muy contradictorio mensaje que atenta y confunde las acciones de reivindicación, alejadas de la cosificación como objetos que todas las luchas de género representan, así como también degradan los valores que las mujeres defendemos en el ejercicio de la acción política”, consideró Bullrich.

En ese sentido, sostuvo: “Estas características habituales en el mundo K, que intenta victimizarse asegurando que la violencia o la discriminación la sufren en exclusiva las mujeres del “campo popular”, deja injusta e inmoralmente en el olvido a las víctimas de atroces femicidios, de brutales acosos y violaciones que sufren miles de niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres, que cada año pasan por estas peripecias”.

"Por otra parte, también quiero resaltar, por si la portavoz no lo ha advertido, que recientemente he sido agredida en mi condición de mujer por su jefa, la vicepresidenta de la Nación, y que son frecuentes y altamente discriminatorias las opiniones sobre nosotras, las mujeres de Juntos por el Cambio, aún cuando no difundamos las calificaciones que recibimos en algunos ámbitos de la escena pública", escribió la exfuncionaria.

Asimismo, le indicó: “La próxima vez que se sienta o se crea víctima a causa de las críticas a su vestuario, piense en todas aquellas mujeres que, con su acción política y su coherencia, defienden la igualdad de género, la paridad entre hombres y mujeres y apelan a la pluralidad de voces para hacer valer la democracia”.

Como cierre, Bullrich le sugirió a Cerruti: "Mírese en el extraordinario espejo que construyen las valientes mujeres iraníes en las calles, enfrentando la autocracia de un gobierno al que el suyo apoya sin avergonzarse".

La respuesta de Cerruti a Bullrich

Al poco tiempo de haber publicado la misiva, la portavoz salió al cruce de la presidenta del PRO por medio de una chicana desde sus redes sociales

"Cuando repudies el atentado a la vicepresidenta de este país, que es mujer, debatimos de feminismo", le respondió la funcionaria en referencia a la falta de condena por parte de Bullrich hacia el intento de magnicidio hacia Cristina Fernández de Kirchner.

https://twitter.com/gabicerru/status/1577414943019712512 Cuando repudies el atentado a la vicepresidenta de este país, que es mujer, debatimos de feminismo. https://t.co/qsI5DvQDyJ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 4, 2022

La carta de Patricia Bullrich