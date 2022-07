Patricia Bullrich reavivó la interna y desafió a todo JxC: "Yo a las PASO voy"

La interna en JxC suma cruces y la tensión para definir quiénes serán los candidatos sube cada día. Los cruces de halcones y palomas son el centro de la disputa en la oposición. En esa línea, al cumplirse 20 años del PRO, Patricia Bullrich reivindicó la figura política de Macri.

“A Mauricio Macri lo veo tratando de aportar su conocimiento para que al próximo gobierno le vaya bien, porque eso significaría una reivindicación importante a su experiencia como presidente”, expresó la presidenta del PRO. “Mauricio es de todos”, agregó.

Por otra parte, destacó que a Macri deben defenderlo entre toda la oposición: “Posicionarse diciendo que tiene que tener una segunda oportunidad o no tiene que tenerla es un posicionamiento político individual. A Mauricio lo vamos a cuidar todos, no tiene sentido ese debate”, remarcó Bullrich.

En cuanto al rumbo del Gobierno, disparó varias críticas hacia las figuras de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, a quienes responsabilizó por imponer “una nueva cuarentena política”, es decir, “encerrarnos para que no salga un dólar”. Al mismo tiempo dijo que “el poder político ha llegado a su mínimo total y ya no tienen siquiera control de sus acciones” ya que “la falta de poder político no sólo está en el Presidente, sino también está en la Vicepresidenta”, explicó.

En cuanto a las internas en el Gobierno, Bullrich apuntó contra la falta de diálogo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Cristina hace 6 meses que viene construyendo con martillazos contra el Gobierno. No lo hizo para que Massa se quede con el poder. Era evidente que Alberto Fernández, si hace dos años y medio que no se viene animando, tampoco se iba a animar ahora”, manifestó desde Londres, donde se encuentra en un viaje de estudios.

Por último, habló sobre la “nueva cuarentena”, en relación al cepo al dólar, donde la exministra de Seguridad usó la metáfora de la pandemia. “Quieren imponernos una nueva cuarentena política, tener a todos encerrados, para no poder salir para que no salga un dólar. Lo pueden hacer pero con un desgaste político enorme y con una situación económica que no va a traer absolutamente nada nuevo ni bueno para la gente”, concluyó Bullrich.