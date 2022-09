Patricia Bullrich se lanzó como candidata y presentó su plan económico

En ese marco y en el mismo tono de alerta, la candidata (ya oficializada) a la Presidencia, aseguró que hay "run run" en el Congreso de quitar las PASO.

"No se discuten personas, sino ideas", expresó tajante y resaltó sus cualidades: "He podido demostrar capacidad de gestión y carácter para hacer las cosas que hay que hacer". En ese sentido, resaltó que cuando Juntos por el Cambio fue gobierno en el 2015, desde el peronismo dilapidó los intentos de realizar cambios profundos. "Cada vez que hacemos algo se entra en un terreno de ingobernabilidad" y señaló los paros y las marchas, como principal problema. "Van a intentar que nosotros no tengamos herramientas".

Para Bullrich, Juntos por el Cambio debe disputarle poder al peronismo. "Tiene que ser un partido que no se deje avasallar ni deje que la gobernabilidad quede presa de la erosión del peronismo".

"Si tengo que pelear, me van a tener con toda la fuerza y toda la decisión de cambio", expresó contundente ante un auditorio colmado de empresarios que sin vacilaciones, aplaudió por un minuto.

En otro momento de su discurso, contó que ya fue tres veces diputada y que no volvería a ocupar ese cargo demostrando su aspiración a apuntar a una Presidencia.

En ese contexto, reveló que el plan de Juntos por el Cambio consta de tres bases:

La primera, donde cuatro fundaciones de todos los espacios políticos que conforman la coalición trabajan en un "plan económico". En segundo lugar el carácter, y la impronta "generar velocidades, tiempos, políticas" en donde advirtió que aún no se resolvió el candidato para la Presidencia.

Por último, remarcó que quien sea el candidato elegido por la población a través de las paso, habrá "libertad" para elegir el equipo y a diferencia de 2015, se buscará una mayor participación en la gestión de todos los partidos que conforman la coalición

El plan de Juntos por el Cambio

Impuestos: "Los impuestos van a bajar".

- Propuesta de consenso fiscal: sin impuesto a las transacciones y reducción de ingresos brutos. "Argentina tiene 170 impuestos, tenemos que quedarnos con la menor cantidad de impuestos".

- "Revolución impositiva": separar el impuesto del producto. "Basta de cobrar fácil. Tenemos un equipo trabajando impuesto por impuesto. El sistema tiene que ser simple, claro y razonable".

Retenciones : "País sin derechos de exportación".

: "País sin derechos de exportación". Déficit fiscal: "La inflación no es la manera de bajar el gasto. Estamos trabajando para bajar tres niveles de gasto".

-Relación provincias y municipios: fracaso de la Coparticipación Federal (transferencia de provincias ricas a provincias pobres). Las provincias y municipios "no tienen déficit, no se preocupan por el nivel productivo. Las provincias no viven de lo que se produce. Con nuestro gobierno, el que gasta, tiene que recaudar".

- Gasto de estructura del estado "fuera de lugar": achicamiento de las estructuras. Trabajadores estatales "acorde a la función que cumple" y con un examen ciego para ver si están capacitados". "No más el que entra al Estado es amigo de alguien".

- Decisión de un estado "financiable".

- Aerolíneas Argentinas: "Las empresas tienen que financiarse". Si bien no aclaró la voluntad de cerrar la aerolínea de bandera, aclaró: "Es un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas" y propuso desregular el mercado aerocomercial. "Aerolíneas deberá tener déficit cero, si no se tendrá que arreglar".

¿Qué decisión tomaría si la Provincia de Buenos Aires quede con el peronismo?

"Lo único que me preocuparía fuerte es la educación. Lo único que depende de Buenos Aires es la salud y la educación, vamos a poner parámetros muy estrictos" y advirtió: "Si no lo cumplen, la nación se tiene que hacer cargo. Tomaremos las riendas como dice la Constitución".

Política Internacional

- Buena relación con Brasil: "no estamos alineados con ninguno de los dos partidos" (ni con Jair Bolsonaro ni con Lula Da Silva), "gane el que gane, la relación es Brasil- Argentina".

- Repensar el Mercosur: "Se debe hacer acuerdos de libere comercio, en el marco del Mercosur".