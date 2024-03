Patricia Trotta es candidata a presidir el Colegio Público de la Abogacía y enfrenta a Gil Lavedra

Trotta, actual vicepresidenta primera del CPACF, unificó tras de su postulación un acuerdo programático entre Abogados del Fuero y Gente de Derecho pero que suma, además, al NEP , a AbogAR , a Nace un Derecho y a Abogados en ON , otras asociaciones opositoras al oficialismo que reitera en su fórmula al abogado radical y exfuncionario de Mauricio Macri. Gente de Derecho -que actualmente tiene 8 consejeros en el Consejo Directivo y perdió por poco margen en 2022- se quedó encabezando la lista para elegir asambleístas (la más numerosa), mientras que Julio Golodny fue propuesto para el Tribunal de Disciplina, en las categorías que conducen el CPACF.

El cierre no estuvo exento de escándalo porque pese a tener horario límite a las 20 para la oficialización de las listas, el oficialismo pidió una prórroga fuera de reglamento para extender el plazo hasta la medianoche. La lista oficialista no mostró diferencias con respecto a los últimos comicios.

Enmarcados en la Lista 47, los desafiantes propusieron, entre otros, para el Tribunal de Disciplina al exIGJ Ricardo Nissen, al excamarista Mario Filozof y al dirigente gremial de UPSAFIP Julio Estévez. Para la Asamblea, la composición es heterogénea e incluye al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, Miguel Angel Pierri, Anebella Hers, Francisco Oneto y Marcelo Parrilli, entre sus exponentes.

Hay una tercera lista que siempre está presente encabezada por Rubén Ramos y suelen ayudar a los oficialismos, dividiendo voto opositor.

Cómo se llega a esta elección

Gil Lavedra, quien había llegado al poder hace dos años a partir de una coalición también amplia pero que terminó de implotar ante la situación que planteó el DNU 70/2023 de Javier Milei que representaba una amenaza para la abogacía. Fue un punto de inflexión que volvió imposible la convivencia entre sectores que pugnaban por intereses distintos y que, en el caso de Gil Lavedra le valieron el reproche de no haber litigado contra el decreto en defensa de sus representados. Para peor, luego del rechazo del Senado al DNU, se reavivaron los reproches por no haber litigado en su momento. Las costas, el argumento central para no iniciar acciones, quedó como un tema secundario.

Anoche, quedó plasmado un acuerdo programático entre Abogados del Fuero y Gente de Derecho. El objetivo común que plantearon es la defensa de las incumbencias profesionales de los abogados y la Constitución Nacional "contra el avasallamiento de los poderes".

Trotta de gran penetración en el fuero laboral fue adquiriendo protagonismo junto con su agrupación a partir de representar los intereses de los abogados independientes, sin filiación partidaria que por primera vez aspiraban a llegar a la conducción del CPACF con una mujer como candidata a presidir por primera vez.