Irán anunció un "acuerdo general" con EEUU sobre "puntos rectores" del pacto nuclear

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que hubo avances en las negociaciones. De parte de EEUU participó el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

El canciller iraní Abbas Araghchi anunció este martes que, luego de cuatro horas de negociaciones, hubo “progresos” y se encontraron “puntos de entendimiento” entre el gobierno de Irán y el de Estados Unidos por el acuerdo nuclear en la segunda jornada de conversaciones.

Mientras persiste el cierre parcial por parte de la Guardia Revolucionaria del estrecho de Ormuz, por donde pasan la mayoría de los petroleros del mundo, y la amenaza de Donald Trump de destruir a Irán si no hay avances, se iniciaron y finalizaron las conversaciones en Ginebra.

Luego de iniciado el diálogo con su contraparte estadounidense, Araghchi habló en conferencia de prensa y confirmó que “ha habido progresos” y que se encontraron “ciertos puntos de entendimiento en los principios guías”.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmó haber alcanzado un entendimiento sobre los "principios rectores" con EEUU tras las conversaciones de este martes en Suiza. Aunque aclaró que “aún queda trabajo por hacer”.

El progreso "no significa que se alcance un acuerdo pronto" pero "el camino ya ha comenzado”, dijo Araghchi a los medios iraníes, tras la conclusión de las conversaciones. Además, definió a las conversaciones de "constructivas".

De todas maneras, aclaró que indicó que no se ha fijado una fecha para una tercera ronda de negociaciones. De parte de EEUU participaron de las conversaciones Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner.

El encuentro estuvo mediado por el Ministro de Relaciones Exteriores de Omán y se llevaron a cabo en paralelo al anuncio de Irán del cierre parcial del estrecho durante varias horas.

Joined by nuclear experts, I will meet @rafaelmgrossi on Mon for deep technical discussion. Also meeting @badralbusaidi ahead of diplomacy with U.S. on Tues.



I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.

What is not on the table: submission before threats — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 16, 2026

El canciller iraní también se entrevistó con Rafael Grossi, el argentino a cargo de la Agencia Internacional de Energía Atómica y candidato de Javier Milei para Naciones Unidas, por primera vez desde el ataque de Israel a Irán el año pasado.

El encuentro de este martes se dio en medio de una escalad de tensión que incluyó declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto a la necesidad de un "cambio de régimen" en Teherán. El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, afirmó que cualquier intento de EEUU por derrocar a su gobierno fracasaría.

El hijo del último sah de Irán instó a Donald Trump ponerle fin a la República Islámica: "El pueblo confía en usted"

El hijo del último sah de Irán, Reza Pahlavi, instó este sábado al presidente de EEUU Donald Trump a "ayudar" al pueblo iraní contra el régimen ayatolá. Desde la Conferencia de Seguridad de Múnich el hombre estimó que llegó el "momento de poner fin a la República Islámica" y que la gente "confía" en él para lograrlo.

Pavlavi expresó a Reuters en una entrevista que había señales de que el gobierno iraní estuviera al borde del colapso y que un ataque podría debilitarlo o acelerar su caída.

"El pueblo iraní le ha oído a usted decir que la ayuda está en camino y confía en usted. Ayúdelo", sostuvo Pahlavi en una rueda de prensa sobre EEUU, al margen de la Conferencia. Y agregó que "es momento de poner fin a la República Islámica" ya que "es la reivindicación que resuena desde la matanza de mis compatriotas".