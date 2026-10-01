Diputados: La Libertad Avanza pide expulsar a Juan Grabois y se suma a Provincias Unidas

La diputada Silvana Giudici presentó un proyecto a raíz de los hechos ocurridos en el plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Lo acusan de agredir verbalmente e intentar amedrentar físicamente a diputados del oficialismo.

La Libertad Avanza se sumó al pedido de expulsión contra Juan Grabois la Cámara de Diputados a raíz del cruce que protagonizó con los legisladores Gerardo Huesen, Jairo Guzmán, Carlos Zapata y Juliana Santillan durante el caótico plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto que tuvo lugar este miércoles en el que se debatía la ley de "Defensa de Soberanía Nacional". La discusión se produjo a raíz del fallo de la Corte Suprema que validó el DNU 70 de Javier Milei y derogó la ley de Tierras.

El proyecto impulsado por la libertaria Silvana Giudici hace referencia al artículo 66 de la Constitución Nacional que faculta a cada Cámara a corregir o remover a sus miembros por inconducta. El texto acusa al diputado de Unión por la Patria de protagonizar "una serie de agresiones verbales e intentos de amedrentamiento físico" contra las autoridades del plenario y otros diputados, hecho que provocó la interrupción de la labor parlamentaria.

"El legislador interrumpió el uso de la palabra a los gritos, dirigiéndose a las autoridades de la mesa y a los bloques presentes con descalificaciones y agravios en forma reiterada a las autoridades del plenario, a sus pares y a los presentes con expresiones injuriosas y soeces, incitando a la confrontación física y provocando la interrupción definitiva de la labor parlamentaria", indica Giudici.

La presentación también describe un enfrentamiento con el diputado Gerardo Huesen con quien "avanzó en actitud de intimidación física directa" obligando a que otros legisladores tuvieran que interponerse para evitar una pelea. Además, menciona que Grabois continuó increpando al legislador tucumano con insultos como "vos andá al gimnasio, imbécil, andá al gimnasio, boludo, bobo" y acusó a LLA de tener "la Corte comprada, todo comprado".

El proyecto menciona también los cruces con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, a quien llamó “tontita” luego de que esta lo interrumpiera. Y con el presidente del plenario, Carlos Zapata, al que le dijo “ facho de mierda” . La negativa del legislador a retractarse provocaron el levantamiento anticipado del encuentro.

Giudici además menciona expresiones del diputado en "X", donde ratificó sus dichos y profundizó con nuevos insultos. "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo", expresó el legislador.

Para la diputada libertaria, la conducta de Grabois no puede confundirse "con una discrepancia política ni con la vehemencia propia del debate" sino que "es, lisa y llanamente, desorden de conducta en el ejercicio de la función, en los términos del artículo 66 de nuestra Carta Magna", motivo por el cual pidió su expulsión del recinto.

“Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, sostiene el texto firmado por Giudici, que concluye reclamando el acompañamiento de los legisladores para avanzar con la sanción más severa prevista por el reglamento parlamentario.

Provincias Unidas también pidió expulsar a Juan Grabois

La iniciativa se suma a un texto del diputado Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, que en la misma sintonía pero bajo otros argumentos solicita la expulsión del peronista. Para el rionegrino, la conducta se enmarca en el artículo 188 del reglamento interno que propone sanciones disciplinarias "en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare", a través de una votación en el recinto que puede ser por indicación del presidente de la Cámara de Diputados o por moción de cualquiera de los miembros.

La solicitud de Capozzi, quien no se encontraba en el plenario del miércoles, prevé la notificación a Grabois, la creación de una comisión especial de cinco miembros con diversidad de bloques para que investiguen si es procedente la solicitud y la incorporación de pruebas audiovisuales del plenario. Asimismo, aclara la posibilidad de sanciones alternativas a la expulsión pero "si se propusiera la exclusión, deberá explicar por qué las medidas disciplinarias de menor intensidad resultarían insuficientes".

Durante el plenario, y antes de que se levante el plenario, Grabois se justificó: "Tienen un Presidente que desde el caballo del comisario se dedica a insultar a todo el mundo y se escandalizan por lo que digo yo. Hipócritas".

A lo largo de sus más de cinco horas de debate, el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal estuvo cargado de conflictividad, con el antecedente latente del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el DNU 70/2023. El inicio de la reunión tuvo cruces entre Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) por los cortes de micrófono, que se recrudecieron por las interrupciones durante las intervenciones.

Así ocurrió cuando Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) le susurraba a Myriam Bregman (Frente de Izquierda) durante su alocución, lo que provocó quejas y un exabrupto de Juan Grabois (Unión por la Patria) que fue a confrontar con Guzmán. En esa confusión, Javier Andrade (Unión por la Patria) tuvo un conflicto con un personal de guardia, aludiendo que lo amenazó. Luego, hubo un cruce entre Federico Pelli (La Libertad Avanza) y Agustín Rossi (Unión por la Patria) por la gestión del Ministerio de Defensa.