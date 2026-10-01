Sebastián Pareja: "La Provincia necesita una reforma de fondo y una motosierra total"

El diputado bonaerense y titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires dialogó con Ámbito sobre las sesiones que se vienen en el Congreso de la Nación, la situación económica del país y el futuro de las elecciones de 2027.

Sebastián Pareja, titular de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y diputado, habló sobre el futuro del Gobierno de cara al cierre de año y a las elecciones de 2027.

Sebastián Pareja , diputado bonaerense y titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, analizó en diálogo con Ámbito los desafíos que enfrenta el distrito y planteó una agenda de reformas profundas para modificar su estructura. En el marco del 62° Coloquio de IDEA, el dirigente libertario cuestionó la gestión de Axel Kicillof y sostuvo que la provincia necesita avanzar sobre su organización institucional, el funcionamiento de la Legislatura y el esquema de empleo estatal.

De cara a 2027, Pareja también habló sobre la estrategia de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, la eventual candidatura de Diego Santilli y el futuro de las PASO. Además, defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y reconoció los costos que atraviesan algunos sectores durante el proceso de estabilización. Entre sus principales propuestas para la Provincia, destacó una reducción drástica de la estructura estatal que definió como una “motosierra total” .

Periodista: Creo que debe ser el desafío político más importante de la historia. El que vaya a gobernar esa provincia, ¿qué necesita? ¿Y por qué la libertad avanza podría garantizar lo que se necesita?

Sebastián Pareja: Bueno, se necesita una persona con mucha convicción para tomar decisiones de fondo. Hemos tenido a este gobernador administrando el “status quo”. Sosteniendo lo que está, sin tomar ninguna decisión de fondo. Si lograse que las casualidades de la vida hicieran que haya algún índice que mejora, se presenta como una política pública que ha sido bien aplicada y no es la verdad. El gobernador ha hecho de la gobernación una carrera a la presidencia de la nación y no ha gobernado la provincia de Buenos Aires.

S.P: Si, parece que hay una necesidad de que el gobernador de Buenos Aires se aproveche de su posición para dar el salto a la presidencia, y nunca se termina dando. Se abandonan cuatro u ocho años de gestión que tranquilamente se pasa tomando decisiones de fondo, la provincia cambia de un día para el otro.

P: ¿Cómo qué?

S.P: Tenemos 15 ministerios. Es insostenible. Hay que llevar adelante una reforma constitucional. Hay que eliminar el Senado de la provincia de Buenos Aires, que nos cuesta a todos los bonaerenses 414 millones de pesos por día.

P: Pero, ¿hacen muchas cosas ahí adentro?

S.P: Nada. Tuvieron dos sesiones. Nosotros tenemos un bloque de 10 senadores. Yo te puedo asegurar que en ese bloque hay senadores que les da vergüenza tener ese puesto. No se cuanto cobran de sueldo, pero no llegan a 10 (millones) por mes.

P: ¿Por qué no sesionan? ¿No hay problemas en la Provincia?

S.P: Hay un montón de problemas, pero nosotros no tenemos los números necesarios para tener el quórum.

P: ¿Qué más habría que hacer en la provincia de Buenos Aires?

S.P: Nosotros estamos planteando, por ejemplo, la autarquía del poder judicial, que nosotros creemos que el gobernador no tiene que ser el que tenga de rehén a la justicia. La justicia tiene que tener su presupuesto y administrar sus recursos, punto. Es otro poder del estado diferente.

P: ¿Y esa idea de dividir la Provincia?

S.P: No, yo no la veo necesaria.

P: Por lo que me estás describiendo que necesita la Provincia, ¿Lo ideal sería otro Milei?

S.P: Por supuesto. Tanto Diego Santilli como los que estamos alrededor, tenemos la cabeza puesta en repetir la experiencia nacional. Estamos todos nosotros en ese camino.

Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli en una asamblea de La Libertad Avanza.

P: ¿Qué van a hacer con los intendentes que tienen 20 0 30 años en el poder?

S.P: Una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad es impedir que el peronismo, con los aliados de turno, logre la reelección de los intendentes. Ya sea por el paso a través de la legislatura o por el paso a través del poder judicial que habilite de vuelta un mandato, por ejemplo, a (Mario Carlos) Secco en Ensenada, que lleva más de 25 años intendente. Además, hay que limitar los mandatos de reelección de los consejeros escolares, concejales, diputados provinciales, senadores provinciales y del gobernador.

P: Este programa económico generó costos, fundamentalmente en los sectores de menor poder adquisitivo. ¿Cuál sería el mensaje para que vuelvan a votar a la libertad o voten a la libertad por primera vez? Y sobre todo en los jóvenes.

S.P: A los jóvenes hay que explicarles que si bien están acostumbrados a la era que vivimos, a la inmediatez, a tener todo rápido, los procesos de transformación de una Argentina como la que recibió Javier Milei, lamentablemente, no son procesos inmediatos, son procesos de largo aliento.

P: ¿Y a la gente que no es joven?

S.P: Es justo que lo planten y es justo que lo reclamen. Yo creo que la experiencia que tienen los lleva a un concepto, que el presidente dijo ayer acá justamente en el coloquio de idea, que es a que tengan paciencia porque conocen los demás procesos y los demás procesos se dieron con el plan platita, te ponían el asado en la parrilla, pero tu hijo se iba a buscar trabajo a España. Entonces la gente que lo ha vivido lo sabe.

P: Estamos viendo un crecimiento leve del desempleo ¿Qué le respondés al que lo echaron de la fábrica metalúrgica del barrio y ahora está con un auto, o vendiendo empanadas?

S.P: Que tenemos que hacer un sacrificio y hoy algún sector de la sociedad lo está padeciendo. Lamentablemente es así. Hoy, hace un rato, escuché a un expositor en la parte económica y explicaba los procesos de estabilización. Y en esos procesos de estabilización en todos los casos, Chile, Uruguay, Brasil, Israel, Australia, Irlanda, en todos esos procesos de estabilización hubo siempre una merma en el trabajo formal. Es parte de lo que estamos sufriendo. Argentina funcionó hasta ahora con una única turbina. Y la única turbina era la turbina del campo. Hoy Argentina está funcionando, o empezando a funcionar, con tres turbinas. La del campo, por supuesto, que es la principal, pero Vaca Muerta con la energía y con la minería. Esto sin lugar a dudas genera más trabajo. En Vaca Muerta entran 80 personas por día, en promedio. Sabemos que el conurbano es un tema aparte, pero confiamos en que va a derramar más temprano que tarde en estos sectores, en donde no se produce la energía o la minería. Confiamos en ese plan que está llevando a cabo Milei.

Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

P: ¿Van a haber PASO en la provincia de Buenos Aires?

S.P: A nivel nacional vamos a intentar eliminarla, o suspenderla como el año pasado. Y creo que en la provincia de Buenos Aires el peronismo va a imponer las Paso.

P: Ustedes confían en Santilli como futuro gobernador. ¿No?

S.P: Por supuesto, pero también confío en el criterio del presidente de la nación, quien entiende quiénes serán los actores que tendrán que estar en ese momento.

P: ¿Y vos, vicepresidente?

S.P: Me encantaría. El que dice que no le gusta el desafío miente. Lo ideal también sería que tengamos la madurez suficiente para saber hasta dónde llegar. No todos podemos ser presidentes o gobernadores. La verdad que hay muchos personajes en la vida política de Argentina que no, que están “out”.

P: Suena a un mensaje para alguien

S.P: Para todos los que estuvimos viendo durante 20 años y siguen dando vueltas. Para los que quieren volver a ser presidente, gobernadores o intendentes. Ya fuiste, ya pasó, es otra época. Hay lugar de crecimiento y ahí hay un obstáculo. Yo por ejemplo me doy cuenta en la posición en la que estoy y lo agradezco, pero se que va a desaparecer o va a cambiar, y cuando cambie no puedo hacer un esfuerzo para volver a ser lo que fui.

P: Santilli gobernador, ¿Y vice?

S.P: No sé. La definición todavía no la tomó. Creemos que Diego (Santilli) está haciendo un gran trabajo en el ministerio del interior, ya ganó la provincia de Buenos Aires y estamos bien con él.

P: ¿Cuál sería la primera medida que debería tomar alguien para tratar de mejorar un poquito la provincia de Buenos Aires?

S.P: Nosotros tenemos 22 mesas de trabajo funcionando muy fuertemente, no con militantes, sino con gente especializada en distintas áreas: salud, educación y seguridad son las troncales. Lo primero que tenemos que hacer, que surge del resultado de esta mesa, que es la mesa de economía justamente, es destruir el estado provincial desde el punto de vista del organigrama del trabajo que tiene, que es una locura. No es nada más que 15 ministerios, es una locura la cantidad de gente que se alberga en blanco, cuando digo en blanco, que es que tenemos registro, porque después hay contratos que no tenemos registro, de 700.000 personas. La gobernación, nosotros estamos hablando de los entes descentralizados, 700.000 personas, la misma cantidad de empleos que tiene la Volkswagen en todo el mundo. Vos me decís, ¿Cuál es la primera medida? Limpiar esto, vaciar los ministerios, recaudar. Motosierra total.