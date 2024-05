Petri cerró Campaña Antártica con críticas a gestión anterior y anunció avances en Base Petrel

El titular de Defensa celebró la reciente adquisición de cazas F-16 para la Fuerza Aérea . “Se ha concretado la compra más importante en equipamiento militar, en un sistema de armas, desde la vuelta de la democracia”, dijo. A continuación, lanzó críticas a la administración precedente: “Se hablaba mucho, se firmaban muchas cartas de intención, se hacían análisis, se visitaban países, se estudiaban proyectos, se negociaba, pero no se concretaban compras que se dilataban en el tiempo”.

WhatsApp Image 2024-05-08 at 14.01.59.jpeg Petri, en la cubierta del rompehielos Irizar

Cargó luego con reprobaciones al manejo de los fondos: “Se destinaban millones de millones de pesos para equipamiento que posteriormente no llegaba a la fuerzas sino que terminaba en el mejor de los casos financiando a las empresas de la defensa y cubriendo su déficit”. “Esa Argentina, ese gobierno que con desidia no cumplía con los objetivos de la defensa porque no solamente hay que adiestrar y hay que alistar a nuestras fuerzas armadas, sino que hay que equiparlas para que estén a la altura de las circunstancias, esa Argentina se terminó”, concluyó el ministro.