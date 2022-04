Legislador de Javier Milei quiere prohibir que menores participen en piquetes

El artículo 4 de la iniciativa expresa que "En caso de que se corrobore la presencia de menores de 16 años en piquetes realizados por organizaciones, las mismas quedarán inhabilitadas para recibir o continuar recibiendo cualquier ayuda económica otorgada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Además, otro de los incisos del proyecto obliga a las fuerzas de seguridad de la Ciudad a "corroborar qué Organización Social o Asociación Civil es la responsable por la presencia del menor de 16 años en el piquete".

"A pesar de la legitimidad del reclamo puntual, la exposición de los niños y niñas en escenarios que derivan muchas veces en episodios violentos, no debería estar permitido. Todo adulto comprende los riesgos que conlleva llevar a menores de edad a lugares no propicios, por lo que la prohibición de esto debería ser condición necesaria para llevar adelante este tipo de actos", explica el proyecto en sus considerandos.

Si bien la derecha parece abroquelarse bajo los mismos reclamos, hoy el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta reclamó a la Nación que le saque los beneficios a los manifestantes y que impida el ingreso de los piqueteros a la Ciudad, Marra también lo convirtió en eje de sus críticas.

“Larreta pidió que le quiten los planes sociales a quienes cortan la calle. Bueno, que empiece por el Gobierno de la Ciudad que, por ejemplo, desde el año 2009, con la resolución N° 1.703, empezó a subsidiar muchísimas cooperativas y organizaciones de Juan Grabois. No sólo eso, sino que en 2019, mediante 12 resoluciones del Ministerio de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad, les aumentó el subsidio entregando 243.000.000 de pesos”, afirmó.

Además, Marra también responsabilizó al Gobierno de la Ciudad del aumento de los piquetes en el distrito. "El Gobierno de la Ciudad es uno de los principales responsables de los piquetes. Hace años que financian miles de cooperativas y organizaciones que cometen el delito de cortar las calles. El Gobierno no puede, bajo ningún concepto, financiar organizaciones que violan el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 194 del Código Penal", declaró.

Desde el Gobierno nacional, en tanto, salieron a sentar postura y cuestionar estas propuestas que piden la quita de beneficios sociales a manifestantes. "El lunes dije que había que dejar de apretar a los argentinos y lo vuelvo a decir: no hay que cortar las calles. Tampoco el camino es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita", manifestó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

"Estamos reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo, vinculando planes con empleo registrado. Toda nuestra política pública está en ese sentido", cerró.

De qué se trata el Movimiento Anti Piquetero que impulsa la derecha liberal

Ramiro Marra lanzó la semana pasada una agrupación que pretende evitar y desarticular todo tipo de protesta social que genere complicaciones al tránsito porteño. Según explicó, la iniciativa propone un monitoreo digital de ciudadanos y la presentación de denuncias penales contra los dirigentes sociales que impulsen las protestas.

YA LLEGÓ EL MOVIMIENTO ANTIPIQUETERO ARGENTINO | Ramiro Marra

"Hay mucha gente que acompaña esta iniciativa y quiere resolver el problema de los piqueteros. Como los políticos no pueden solucionarlo, hemos decidido agruparnos para hacer lo que sea necesario dentro de la ley para sacar a los piqueteros de la calle. Nosotros no necesitamos usar armas. Los piqueteros, que están realizando actividades ilegales, sí. Vamos a utilizar las herramientas que están ya establecidas por la ley y que los políticos no cumplen", argumentó Marra.

Tras las críticas recibidas desde diversos sectores, en la página web del MAPA se explica que el plan de acción no consiste "en una fuerza de choque, sino que se trata de una militancia digital". Se anunciarán los piquetes próximos a realizarse para así calcular "el costo que tienen para los ciudadanos" y realizar un registro, con las denuncias a las organizaciones que los impulsan.