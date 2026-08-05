Victoria Villarruel autorizó a otro senador a votar a distancia tras el revés por la ley de Tierras

El radical catamarqueño había solicitado participar de la sesión desde su provincia debido a estar recuperándose de una operación de rodilla. La vicepresidenta cursó el pedido al cuerpo del Senado que, al igual que en el caso de Anabel Fernández Sagasti, será quien tenga la última palabra.

Horas después de que el oficialismo retirara el capítulo de la Ley de Tierras por falta de apoyo y en un nuevo desafío a Patricia Bullrich , la vicepresidenta Victoria Villarruel resolvió autorizar al senador radical Flavio Fama a participar de manera virtual en la sesión de este jueves. Sin embargo, de igual manera que ocurrió con Anabel Fernández Sagasti , la decisión final la tendrá la Cámara alta. En el Senado ya prueban los equipos para la conexión remota.

Según confirmaron fuentes parlamentarias a Ámbito, la titular del Senado se hizo eco del pedido realizado este miércoles por el legislador catamarqueño, quien a través de una nota pidió sesionar desde su provincia ya que no podrá viajar a la Ciudad de Buenos Aires por una operación de rodilla que le impide movilizarse. Fama fue operado la semana pasada de la rodilla y se encuentra en etapa de rehabilitación.

Mediante un decreto, Villarruel puso en conocimiento al Senado de la Nación sobre la situación que atraviesa el miembro del radicalismo "en razón de la restricción médica acreditada" y trasladó el pedido efectuado para que sean sus propios pares quienes tomen "la resolución que crean pertinente" respecto a autorizar o no "su participación remota o virtual, con voz y voto".

La Vicepresidenta resolvió que, en caso de ser autorizado, la participación remota de Fama deberá realizarse desde la sede de la Honorable Legislatura de la provincia de Catamarca o, de ser necesario, desde otro espacio que cumpla con los medios legales y técnicos que permitan la verificación de su identidad, la emisión de voto y el cómputo del quórum.

Ante esta situación, la titular de la Cámara alta instruyó a los equipos técnicos del Parlamento a preparar las condiciones para que, en caso del visto bueno, ambos senadores puedan participar de la sesión. En horas de la tarde-noche, según supo Ámbito, en el Senado iniciaron las pruebas y los ensayos para evitar imprevistos.

La decisión de Villarruel generó la bronca del oficialismo. Bullrich, jefa de la bancada libertaria, tildó de "mamarracho jurídico" la jugada. Además, consideró que no se puede cambiar el reglamento del Senado, que tiene rango constitucional. por una "disposición monárquica". "No es nadie para autorizarla, ¿quién es Villarruel para autorizarla?", expresó ayer por la noche sobre el caso de Fernández Sagasti.

Los términos definidos para el caso de Fama son los mismos que aplicó en primer lugar para la senadora del peronismo, quien por estar cursando un embarazo de 32 semanas cuenta con una "prescripción médica estricta" que le prohíbe realizar viajes de larga distancia. "Su participación remota se computara, a los fines de quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial", indicó el decreto firmado ayer.

Los casos de Fama y de Fernández Sagasti generaron ruido político por el escueto margen de votos que tenía la oposición para rechazar el capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modificaba la Ley de Tierras. El radical era señalado como uno de los que podía votar en contra, al menos, del artículo vinculado con la extranjerización de tierras, mientras que la peronista era un voto asegurado para los opositores.

Ley de Tierras: el Gobierno retiró el capítulo tras el rechazo de gobernadores dialoguistas

Tras el decreto de Villarruel, la decisión quedará en manos del cuerpo del Senado, aunque será bajo otro escenario. El apartado sobre la Ley de Tierras fue retirado por el bloque de La Libertad Avanza que lidera Patricia Bullrich luego de una jornada en la que afloró el rechazo, impulsado principalmente por los gobernadores dialoguistas.

La polémica que generó en los últimos días el capítulo que permitía ampliar del 15% al 25% el máximo de tierras en manos extranjeras hizo que, uno a uno, los senadores con los que La Libertad Avanza contaba para la media sanción comenzaran a soltarle la mano.

La conferencia de Patricia Bullrich en la tarde del martes, tratando de despejar fantasmas en torno a la letra chica del proyecto de Federico Sturzenegger no fueron suficientes. Así como tampoco, las concesiones a los aliados que quedaron reflejadas en más de 16 versiones del mismo capítulo.

Aunque el oficialismo ya había accedido a cambios, como la elevación del 15% al 25% del tope de tierras que los extranjeros pueden adquirir, la propuesta final tampoco convenció a provincias aliadas, que hacían equilibrio entre el vínculo con la administración de Javier Milei y la oposición mayoritaria de parte de la sociedad a la iniciativa libertaria.

En la antesala de la convocatoria a sesión para el jueves, Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones) se manifestaron en contra del texto oficial y sacudieron el tablero, en una jugada que fue clave para que Patricia Bullrich acordara retirar esa parte del articulado en pos de mantener en pie del debate.