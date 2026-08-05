Gianni Infantino le habría ofrecido la final del Mundial 2030 a Marruecos para sumar apoyo + Agregar ámbito en









Según The Times, el presidente de la FIFA propuso que Rabat albergue el partido decisivo de la Copa del Mundo a cambio de respaldo político para mantenerse al frente del organismo.

El Gran Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 espectadores, aparece como el principal candidato para recibir la final del Mundial 2030 si prospera la propuesta.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos este miércoles, ser la encargada de albergar la próxima final del Mundial, en julio de 2030. Según el diario The Times, el mandatario de fútbol mundial acercó esta propuesta a Rabat, a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

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Luego de su más que fallida propuesta de privatizar parte del organismo máximo del fútbol, Infantino mantuvo una reunión cerrada a la prensa -fiel a su estilo- en la sede para África de la FIFA, en el complejo Mohammed VI de Salé, cerca de Rabat.

Allí, según el mismo The Times, realizó un pedido "desesperado" para conseguir cualquier apoyo y que a cambió le aseguraría albergar la final a Marruecos en el Gran Estadio Hassan II, con capacidad para 115.000 personas.

Cabe recordar que la próximo Mundial se disputará casi en su totalidad en Portugal, Marruecos y España y solo el Santiago Bernabéu, con capacidad para 85.000 aficionados, podría arrebatarle el honor a Marruecos de albergar la final del torneo.

Infantino preside la FIFA desde hace más de 10 diez años y se encuentra en búsqueda de una nueva reelección, la última que podría asumir según el estatuto del organismo, aunque siempre está latente la posibilidad de que haya cambios. Sin embargo, varias asociaciones han retirado su apoyo al mandatario, como la inglesa, la galesa y la serbia e incluso la UEFA solicitó su inmediata renuncia el sábado pasado.

Más allá de Europa, la Confederación Asiática (AFC) también reclamó que el futuro del fútbol internacional se construya sobre el diálogo y el respeto por las estructuras de gobernanza del deporte. Por su parte, la CONCACAF rechazó la propuesta. En cambio, la Confederación Africana y la Confederación de Oceanía pidieron a sus asociaciones que analizaran el proyecto con mayor profundidad, mientras que la CONMEBOL solicitó información adicional antes de adoptar una posición definitiva. De haber prosperado la iniciativa, cada federación miembro de la FIFA habría recibido a comienzos de 2027 una asignación extraordinaria de u$s20 millones, además de un aumento de los fondos previstos para el período 2027-2030, que pasarían de u$s8 millones a u$s20 millones.