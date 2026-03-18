Por amplia mayoría, Abel Furlán fue reelecto en la UOM pero la oposición apela en la Justicia + Seguir en









La oposición denuncia supuestas irregularidades en sufragios de la seccional Campana. Desde la conducción del gremio lo niegan y dan por cerrada la votación. El líder anticipó un escenario de "alta conflictividad".

Furlán fue apoyado en el Colegio Electoral del gremio por 48 de las 53 seccionales de todo el país.

En un Hotel sindical en San Telmo se realizó este miércoles una de las elecciones más esperadas en el mundo gremial. Tras un largo proceso de unos meses, Abel Furlán fue reelegido por amplio margen al frente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). A pesar de los festejos, el resultado está puesto en duda por una cautelar judicial que unas horas antes ordenó posponer esos comicios por supuestas irregularidades en sufragios de la seccional Campana. Cerca de Furlán afirman que esos cuestionamientos ya fueron resueltos en otras cautelares y defienden la validez de lo decidido este día.

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El proceso es seguido con mucha atención. La UOM sigue siendo una referencia en el gremialismo y Furlán es una persona clave en la construcción del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), el armado más duro contra el Gobierno. En los últimos meses, el líder metalúrgico ganó relevancia por los conflictos generados tras el cierre de fábricas y su oposición a la reforma laboral del Gobierno. Desde hace un tiempo, es uno de los dirigentes gremiales que se desmarcó de la CGT y realizó paros y movilizaciones sin pedir el visto bueno de la central.

Tras ganar las elecciones, Furlán advirtió que los próximos meses serán difíciles. "El escenario por delante es un escenario de mucha conflictividad porque estamos viviendo lamentablemente en un territorio que tiene disputa. Y no es la disputa entre los argentinos, es una disputa que nos impone el poder real que se quiere llevar de manera mansa los recursos que disponemos en nuestro país", anticipó.

UOM elección Furlán Según la conducción de la UOM, Furlán fue apoyado en el Colegio Electoral del gremio por 48 de las 53 seccionales de todo el país. Solo se manifestaron en contra la seccional Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata. En total, 215 de los 270 de representantes eligieron a la actual conducción. Vale aclarar, que el secretario General no se decide por voto directo de los afiliados, sino por representantes de cada una de las secciones. Algo similar al sistema electoral de EEUU.

Daniel Daporta, de la sección Avellaneda, fue electo como secretario adjunto, en reemplazo del histórico Naldo Brunelli, de la seccional San Nicolás.

Las cautelares contra el proceso electoral de la UOM Este proceso fue cuestionado ante la Justicia por la lista opositora a Furlán. Hubo siete expedientes judiciales cuestionando la elección de la Seccional Campana, todos fueron resueltos a favor del oficialismo metalúrgico. Este miércoles, unas horas antes de la elección, hubo una nueva cautelar que hizo ilusionar a la oposición, pero el Colegio se reunió igual. "En un momento reconvirtieron un amparo (lo cual no está permitido) y solicitaron una cautelar que impida a Abel integrar el colegio electoral", explicaron a este medio cerca de Furlán. Otras fuentes dentro de la UOM aseguraron que nunca fueron notificados. Quedará por verse si la oposición insistirá por la batalla judicial.

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