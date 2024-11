Por qué ondeó la bandera argentina en la plaza Times Square de Estados Unidos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alejandrito/status/1858868701098852425?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Qué orgullo ver la bandera argentina en Times Square ayer. Como dijo el presidente @JMilei: “Los emprendedores son benefactores sociales que ofrecen productos y servicios de mayor calidad o menor precio”. Agradezco a @Nasdaq por este reconocimiento a los emprendedores argentinos.… pic.twitter.com/FiWWpnisAl — Alec Oxenford (@alejandrito) November 19, 2024

"Qué orgullo ver la bandera argentina en Times Square ayer. Como dijo el presidente @JMilei: 'Los emprendedores son benefactores sociales que ofrecen productos y servicios de mayor calidad o menor precio', escribió Oxenford en su X en un post en el que también compartió una fotografía de la pantalla LED.

"Agradezco a @Nasdaq por este reconocimiento a los emprendedores argentinos. Estoy comprometido a impulsar más oportunidades para que ellos aprovechen al máximo potencial del mercado estadounidense . Una vez confirmado por el Senado, redoblaré mis esfuerzos para fortalecer y profundizar todas las áreas de la relación bilateral", sentenció el argentino.

Quién es Alejandro Carlos Francisco Oxenford, el nuevo embajador en Estados Unidos designado por Javier Milei

Alejandro Carlos Francisco Oxenford, de 55 años, es un empresario argentino fundador de dos empresas consideradas unicornios –empresas que llegan a tener valuaciones de u$s1.000 millones o más– como OLX y Letgo. En cuanto su formación, el futuro embajador estudió Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y un MBA de la Universidad de Harvard.

Su carrera como emprendedor y empresario lo vio fundar, en 1999, DeRemate Com, una empresa de ventas online. Luego, le siguieron paltaforma OLX Global BV en 2006, DineroMail, Inc. (2003), Letgo Mobil Internet Servisleri Ticaret AS (2015) , OLX, Inc. (2006), Letgo Global BV (2015) y Alpha Capital Acquisition Co. (fundada en 2020).

Entre sus últimas actividades, Oxenford es director de OfferUp, Inc., director de Arteba (desde 1991) y miembro del Fondo para América Latina y el Caribe del Museo de Arte Moderno. Anteriormente también se desempeñó como gerente en Sonico.com, Inc.

Con antiguos roces con Marcos Galperín - fue su “enemigo íntimo” en los 90, cuando los dos eran jóvenes y competían con sus empresas en medio de la burbuja puntocom - y cercano a Mauricio Macri, para quién fiscalizó alguna vez, el empresario llegó ahora a la administración libertaria a ocupar el hueco vacante que dejó Werthein, su antecesor.