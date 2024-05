Preocupa interrupción de asistencia del Gobierno a franja más vulnerable de jóvenes sin hogar

La motosierra de Javier Milei pasó por uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde el mes de febrero que los 2.679 beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE) de jóvenes y adolescentes sin cuidados parentales no reciben de parte del Ministerio de Capital Humano la asistencia económica establecida por ley.

La ley 27.364 sancionada en el año 2017 estableció la obligación por parte del Estado de asistir a estos jóvenes que no fueron adoptados por ninguna familia y que a los 18 años están obligados a dejar los hogares convivenciales. La mayoría de ellos no pueden volver a sus familias de origen, donde, en muchos casos fueron violentados o, directamente, no tienen un lugar a donde regresar. La ayuda de un adulto referente y, sobre todo, la asistencia económica permite que puedan alquilar una vivienda, una pensión o una habitación; conseguir trabajo y estudiar. Es decir, garantizar su inclusión plena y desarrollo de la vida adulta.