Kulfas: "El Gobierno está decidido a cuidar la mesa de los argentinos"

"Somos un Gobierno de diálogo, pero ante todo somos un Gobierno decidido a cuidar la mesa de los argentinos y lograr que el salario real crezca. Para eso necesitamos que el precio de los alimentos no evolucionen con los precios internacionales", indicó Kulfas.

El funcionario del gabinete económico realizó estas afirmaciones en la previa de la reunión que el presidente Fernández mantendrá este jueves a partir de las 15.30 en Casa de Gobierno con las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria (FAA), la Sociedad Rural (SRA) y Coninagro.

Días atrás, el Presidente sostuvo que el Estado podría utilizar determinadas herramientas, como una suba de retenciones o el establecimiento de cupos de exportación, ante la suba de los precios internos de los alimentos acoplados al movimiento de los valores internacionales de las materias primas agropecuarias, según explicó Fernández.

En diálogo con la AM 750, Kulfas explicó que si bien es una "buena noticia" el incremento de los precios internacionales de los commodities en lo que se refiere al ingreso de dólares al país "esto genera tensiones en los precios" internos.

"Si no se toma una medida compensatoria o mecanismos compensatorios hace que ese precio internacional se traslade a los alimentos de la mesa de los argentinos", explicó Kulfas.

Asimismo, aseguró que "en el campo hay un muy buen diálogo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde hay 45 cámaras del sector, entre ellas tres de la Mesa de Enlace (no participa la SRA)", pero afirmó que "hay un sector que forma parte de Juntos por el Cambio" aunque "minoritario".

"La mayoría del sector es un sector productivo muy importante para Argentina y defienden sus intereses. Tenemos que lograr que sus intereses no atenten contra los objetivos centrales, que son el crecimiento y la recuperación del salario real", concluyó.

En la misma línea se expresó el presidente Alberto Fernández durante su visita a Tucumán, donde aseguró: "cuando uno dice que tenemos que cuidar el precio de los alimentos que consumen los argentinos, de lo que se está hablando es cuidar el bolsillo de la gente".

De esta manera, marcó la necesidad de "asegurar que estos precios internacionales, que nos alegran que crezcan, no se vuelvan a desmedro de los argentinos".

"Uno no quiere ejercer la espada del poder, uno quiere creer que vive en una sociedad capaz de contemplar la experiencia y es capaz de entender que no puede tropezarse una y otra vez con la misma piedra", finalizó.

Por su parte, el sector productivo concurrirá mañana a la reunión con Fernández, no sólo para rechazar una eventual suba de retenciones o el establecimiento de cupos de exportación, sino que llevará "iniciativas" para moderar el impacto de la suba de los alimentos en la población más vulnerable y representarle al presidente un escrito de 14 puntos con propuestas para "potenciar" la actividad.

Por ejemplo, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, adelantó que la dirigencia del agro propondrá "que vía tarjeta se le reintegre el IVA a los sectores más carenciados, para que puedan tener acceso a los alimentos".

Fuentes de la Mesa de Enlace indicaron a Télam que dicha iniciativa "no generaría distorsiones en la cadena de producción. Este es un camino y no a través de afectar, controlar, intervenir, y distorsionar la oferta de las cadenas agroindustriales".

Por su parte, el vicepresidente de la SRA, Carlos Vila Moret, aseveró que volverán a "reiterarle el efecto devastador que tienen las retenciones y los cupos en la producción, algo que ya se vivió en el pasado reciente y destruyó los volúmenes de cosecha y exportación, la superficie sembrada y la capacidad del campo de generar divisas y empleo".

"Son todas ideas y propuestas contenidas en nuestro documento de 14 puntos denominado Propuestas del campo. Ya se lo acercamos en varias oportunidades pero evidentemente no lo han leído con atención puesto que si no no estarían diciendo las cosas que dicen. Se lo volveremos a llevar", concluyó.