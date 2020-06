La Confederación Rural criticó al Presidente por sus declaraciones sobre Vicentin

"Mucho de ese dicho popular lo estamos viendo en estos días, en el proceso de concurso de la empresa Vicentín", enfatizó la CRA, que agregó: "Se empezó a empujar la mentira en la conferencia de prensa en donde el Ejecutivo dispuso la intervención, allí se habló - sin sonroja- de defender la soberanía alimentaria, se nota que alguien avisó que la soberanía alimentaria era otra cosa, porque ese argumento ha desaparecido".

NO ESTAMOS CONFUNDIDOS NI SOMOS TONTOS



Distinguimos cuando se intenta llevar la Justicia a los empujones y cuando la propiedad privada se pretende anular por decreto.

No estamos confundidos Presidente, estamos despiertos, alertas y unidos.



El comunicado:

Asimismo, apuntó a los estudios de Derecho que posee el jefe de Estado al considerar que "habla de una empresa en quiebra" pero no distingue "entre una empresa concursada y una empresa quebrada".

"El Sr. Presidente también abiertamente ha presionado al juez del concurso, manifestando, "si el juez no nos hace lugar al planteo, no nos queda otra cosa que la expropiación", esta, es la prueba cabal de lo que se denomina una forma de presión, un intento no disimulado de adelantar la consecuencias, si no hace lo que se le pide, entonces expropio, me quedo con todo y no me importa lo que la justicia diga; En el estado de derecho, las resoluciones judiciales se recurren, no se pechan", expresó en el comunicado difundido por las redes sociales de la institución.

A la vez, sobre las declaraciones de Fernández, quien afirmó que el bandera es realizado por "gente que está confundida", desde la CRA respondieron: "No estamos confundidos Sr. Presidente, estamos despiertos, alertas y unidos".