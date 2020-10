Presupuesto 2021: Kulfas, Katopodis y Arroyo defendieron sus lineamientos

"La industria ya opera en niveles similares al año pasado, aunque con realidades sectoriales heterogéneas. Se ven algunos cambios en el perfil de consumo, es decir básicamente una adaptación a una vida con menor movilidad social", aseguró Kulfas ante un plenario de la Comisión de Presupuesto, que conduce Carlos Heller, a través del sistema de videoconferencia.

Para el funcionario, "la economía argentina tocó fondo en el mes de abril. Fue el momento más complicado de la pandemia tanto en nuestro país como en todo el mundo. Desde entonces lo que se ve es una recuperación mes a mes de la economía".

Sobre los planes de la cartera para 2021, Kulfas dijo que "el primero de los objetivos estratégicos de la política del Ministerio de Desarrollo Productivo para 2021, tiene que ver con reactivar la industria nacional y potenciar una matriz productiva diversificada también en las exportaciones".

Al explicar aspectos del presupuesto estimado para el ministerio será de un monto total de 130 mil millones de pesos y destacó la importancia que tendrá el FOGAR "como mecanismo de financiamiento para promover la inversión de todos los proyectos productivos". "No queremos que nos quede un solo proyecto rentable y con desarrollo sin financiamiento para llegar al entramado de pymes de todos el país", agregó.

Al respecto, Kulfas destacó que la cartera trabaja "pensando en todo el tejido productivo del país. Hasta marzo se habían asistido con créditos a 20.000 pymes, en pandemia llegamos a 46.000l en forma directa y a 540.000 de pequeños contribuyentes", detalló. "De ninguna manera implementamos medidas para ocho multinacionales lo hacemos pensando en el entramado de 600 mil pymes que son empleadores", subrayó el funcionario.

"Si nosotros podemos agregar valor y transformar la soja y el maíz en industrias cárnicas, vamos a poder exportar en valor y vamos a generar mas empleo", sostuvo el ministro. Kulfas, al responder preguntas, destacó los paquetes de medidas anunciados por el gobierno este año. El ministro nombró el ATP del que dijo seguirá hasta diciembre, los seis programas de obra pública que incluye el Procrear y los precios cuidados a la construcción.

El titular de Desarrollo productivo dijo que son 33 medidas ya anunciadas por la administración nacional, en la cuál también destacó los programas de estímulos y los programas para las exportaciones del que justificó "si hay más exportaciones hay más ingreso de dólares que falta en Argentina de manera cíclica".

"La falta dólares no se resuelve tomando deuda sino produciendo más y ahorrando divisas" dijo Kulfas y también nombró entre muchas otras medidas, las compensaciones para pequeños productores y la baja en las retenciones a mineras.

"Es posible hacer minería sustentable y cuidando el medioambiente" aclaró un cuestionamiento sobre la promoción de la industria de este sector. "Hay que tener métodos de producción eficientes y sustentables. La minería tiene que ser inclusiva y no extractivista así la vemos nosotros" dijo el funcionario.

"Estamos trabajando a asimetría en la producción industrial y estamos reactivando la industria regional" aseguró Kulfas y dijo que mediante incentivos fiscales se están potenciando sectores que están disminuidos hace años. "Había un decreto el 814 de estimulo regional que fue derogado" aclaró el funcionario.

Respecto de las cooperativas y el ATP dijo que el criterio del programa "está focalizado en el pago de salario y las cooperativas que tienen trabajadores en relación de dependencia ha accedido" dijo. "Quienes solo tengan socios el ATP no entra, pero hay líneas de crédito del Banco Nación con subsidio de tasa".

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a su turno, aseguró que el objetivo será "redistribuir una mejor la infraestructura y la obra pública para generar una Argentina federal" y que por ello están en contacto con los 2300 municipios y el objetivo es llevar las obras a todos ellos. "En estos momentos estamos participando en 600 y queremos garantizar el cumplimiento para llegar con obra pública a cada rincón de la Argentina".

Es por ello que se habló de tener en cuenta la "dimensión territorial" y mantener permanente contacto con las 24 jurisdicciones para "fijar prioridades y agenda de trabajo". También expresó que este año estaban planteadas obras como rutas y mejora la conectividad, además de avance del saneamiento y agua pero que la pandemia fijo otras prioridades: infraestructura de sanidad.

Sin embargo Katopodis destacó que en el presupuesto 2021 contempla un incremento del "500 por ciento para la inversión destinada a obras de saneamiento de aguas y cloacas". Los recursos de la cartera están estimados en alrededor de $254 mil millones para el próximo año.

Katopodis dijo que "uno de los criterios que hemos tenido en cuenta es generar la infraestructura que necesita el país para tener una mayor competitividad". Dijo que al asumir el gobierno "la primera tarea a la que nos hemos abocado fue de reconstrucción. No hay dudas de que la primera premisa fue crear un ministerio que había sido disuelto".

"Cuando llegamos al Ministerio, 6 de cada 10 obras no estaban activas. Hoy el 100% de las obras de la cartera se fueron activando o están en proceso de activación", subrayó. Katopodis también dijo que hay 7 millones de argentinos que no tienen agua y 20 millones no tienen cloacas.

El ministro aseguró que hubo que "priorizar las obras vinculadas con la red sanitaria donde se hicieron más de 60 vinculadas con el objetivo de fortalecer la red pública de salud". Durante el encuentro con el ministro Katopodis los legisladores oficialistas y opositores solicitaron la inclusión de obras para sus provincias.

El último expositor fue el ministro de Desarrollo social, Daniel Arroyo quién expresó que uno de los ejes será la urbanización de 400 barrios por año y que otro será trabajar fuertemente en primera infancia ya que las cifras oficiales sostienen que hay un 56 porciento de pobreza. También destacó uno de los objetivos estarán apuntados a políticas comunitaria y sistemas de cuidado.

Dentro de los ejes centrales también se encuentra el de fortalecer la asistencia alimentaria y ampliar el trabajo formal. "La situación social argentina es crítica pero estable. Hemos desplegado una gran cantidad de políticas sociales que han amortiguado la caída pero que debemos seguir reforzando" expresó Arroyo.

También resaltó las políticas destinadas a palear la situación crítica social producto de la pandemia por corovavirus: "Pusimos en marcha el plan Argentina Contra el Hambre y la tarjeta AlimentAR. Cubrimos todo el país alcanzando a 11 millones de personas durante la pandemia. Esa es la primer política que encaramos".

El presupuesto en esta área serán 231 mil millones de pesos con 6600 millones de la Secretaria de integración socio urbana. "Queremos equiparar asistencia alimentaria y trabajo" expresó Arroyo y dijo que será un objetivo crear 300 mil puestos de trabajo. "No dejaremos de reforzar la asistencia alimentaria".

Arroyo aseguró que se incorporará un área registro de barrios populares. También resaltó los cuatro datos datos críticos: la pobreza ascendió al 40,9% en el primer semestre del año, la indigencia se ubica en el 10,5% para el mismo periodo, de todos los niños de 0 a 14 argentinos el 56,6% es pobre y los jóvenes de 15 a 29, el 49,6% están dentro de la pobreza. Es un este es el "nivel de gravedad de la situación social en argentina" dijo.