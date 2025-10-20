Desde un programa de CNN tildaron a Javier Milei de "Wolverine de bajo presupuesto"







El show de comedia Have I Got News for You se refirió a la presentación del Presidente y parte del gabinete en el Movistar Arena y cuestionó la ayuda económica de Trump a la Argentina.

El conductor Roy Wood Jr. apuntó contra Javier Mieli.

La figura del presidente Javier Milei volvió a llamar la atención de la televisión estadounidense, esta vez en el programa de sátira política “Have I Got News for You”, emitido por la cadena CNN, donde ironizaron sobre el reciente respaldo económico del gobierno de Donald Trump a la Argentina, así como en el popular "Saturday Night Live" (NBC).

El conductor y humorista Roy Wood Jr. abrió el segmento del canal CNN con una crítica al envío de u$s20.000 millones anunciado por la Casa Blanca, asegurando que era “una mala idea” porque ese dinero “va a ir a este tipo”, en referencia a Milei.

Inmediatamente después, el ciclo proyectó imágenes del show musical que el Milei protagonizó en el Movistar Arena, donde el mandatario interpretó covers junto a “la banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, lanzó en tono sarcástico una de las panelistas, mientras otro de los invitados agregó entre risas: “Escuchen, esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Con la imagen del libertario en pantalla, Wood Jr. volvió a remarcar: “Este es el presidente de la Argentina, por cierto”, generando carcajadas en el estudio. Luego, otro de los comediantes remató el bloque con una comparación: “Miren a ese Wolverine de bajo presupuesto. Parece el presentador de un magazine británico con acusaciones pendientes”.

CNN Milei Wolverine Saturday Night Live se burló de Javier Milei y lo comparó con Austin Powers "El fenómeno barrial llegó hoy a Saturday Night Live", expresaron en las redes, donde viralizaron el video del momento en el que el presentador hace mención al Presidente. El conductor también ironizó sobre el auxilio financiero estadounidense: “Trump anunció que le dará u$s40.000 millones a la Argentina. Si la historia es una guía, los funcionarios de Trump van a huir a Argentina", bromeó el humorista en vivo, haciendo referencia a que los funcionarios de Trump podrían escaparse al país, cómo ocurrió con algunos miembros nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. video saturday night live milei trump Veed / Saturday Night Live