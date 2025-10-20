VTV en Provincia de Buenos Aires: precios, requisitos y beneficios en octubre 2025

Los Jubilados y pensionados bonaerenses pueden acceder a un descuento especial para cumplir con la revisión técnica obligatoria.

La VTV es obligatoria en todo el país y aprobarla es fundamental para poder circular.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es obligatoria en todo el país y por suerte miles de conductores de la Provincia de Buenos Aires tienen la posibilidad de acceder a un beneficio exclusivo . Esta iniciativa busca aliviar el gasto de quienes deben realizar el trámite para mantener su vehículo en condiciones y cumplir con las normas de tránsito.

En el mes de octubre de 2025, quien tenga que hacer la revisión va a tener que contar con toda la documentación necesaria y los atributos de su vehículo en perfectas condiciones para aprobar.

Los valores de la VTV bonaerense varían según el tipo de vehículo. En octubre 2025, las tarifas son las siguientes:

Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos establecidos por la provincia podrán acceder a un 50% de descuento.

Requisitos VTV en PBA

Para aprobar la revisión técnica es necesario que todos los sistemas de seguridad y funcionamiento básico estén en buen estado:

Luces bajas, altas, de posición delanteras y traseras, giro, marcha atrás y freno traseras.

Paragolpes, parabrisas, chasis y limpiaparabrisas.

Apoyacabezas en asientos delanteros, cinturones de seguridad, matafuegos y balizas.

Caja de dirección, ruedas, rótulas y componentes del sistema de dirección.

Emisión de gases, humo y ruido.

Eficacia de frenos de servicio y de mano.

Dibujo y estado de neumáticos, llantas y amortiguadores.

Suspensión, elásticos y parrilla.

Beneficios para la VTV en PBA

Para acceder al descuento del 50%, el solicitante debe cumplir con tres condiciones principales:

Ser jubilado o pensionado con residencia en la Provincia de Buenos Aires.

con residencia en la Provincia de Buenos Aires. No superar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos , es decir, $644.000 mensuales.

, es decir, mensuales. Presentar documentación que acredite la titularidad del vehículo, el último recibo de haberes y, si corresponde, la constancia de VTV vigente.

Además, el beneficio se aplica una sola vez al año y solo para un vehículo por titular. También se incluye a taxis, remises y transportes escolares, siempre que cumplan con las condiciones de la normativa. El programa de descuentos busca fomentar la seguridad vial y reducir los costos de los conductores que más lo necesitan.