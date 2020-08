Diputado no votó parte de la ampliación del Presupuesto porque estaba dando una entrevista

Además, el legislador opositor cuestionó duramente la sesiones virtuales y aseguró que "este sistema es una mentira".

LUIS JUEZ.mp4

"Yo tendría que haberme desconectado, pero no lo hice porque no se, me olvidé", reconoció Juez, que votó de forma negativa la ampliación del Presupuesto en general, pero no lo hizo en particular porque había comprometido su participación en un programa de televisión.

"¿Te imaginás este mecanismo para discutir la reforma judicial?", se preguntó Juez en declaraciones a Radio Rivadavia. "Yo estaba usando el celular, presente estaba, y me pedían que votara en particular, pero viste... terminamos a la 1.30. Yo lo entiendo a Sergio Massa, ellos se sienten muy cómodos con este mecanismo, pero es absolutamente denigrante, no se escuchan unos a los otros", remarcó el diputado nacional.

A la vez, recordó que sugirió "por 5 meses" ir a sesiones al interior pero "ni pelota", y señaló: "Hay una mirada muy porteña de todo".

Durante la sesión, la ausencia de cordobés a la hora de la votación molestó a Massa, que pidió: "¿Dónde está el diputado Juez? Abrile el micrófono".

"El diputado Luis Juez está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar", subrayó el titular de la Cámara baja.