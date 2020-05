Queda firme la prisión domiciliaria de Amado Boudou

Casación recibió varias presentaciones referidas a la situación de Boudou antes de resolver. Y hasta un correo electrónico enviado por Mónica García de la Fuente, esposa del exvice. También hubo una presentación de la Defensoría de Menores avalando la situación de los hijos menores de Boudou, uno de los motivos por los cuales Obligado tuvo en consideración la chance de que el exfuncionario permaneciese en su domicilio, a raíz del riesgo por el Covid-19.

La audiencia de hoy había concitado mucho interés pese a ser de modalidad “virtual” debido a las restricciones que impone el aislamiento obligatorio. Temprano, De Luca planteó que desistiría de la apelación no sin antes remarcar que su colega de TOF, Colombo, había incurrido en una contradicción cuando, en su momento, no había pedido su detención a raíz de la condena en el fallo Ciccone. En aquel momento no la solicitó al emitirse la sentencia y ahora, ante la chance de una morigeración como es la domiciliaria, reclamaba su revisión. Ese fue el eje del cuestionamiento de De Luca al fiscal que había pedido la habilitación de feria para apelar la decisión de Obligado, que no tuvo el mismo criterio con el amigo del exvice, el empresario José María Nuñez Carmona, preso en la misma causa y dentro de los grupos de riesgo del Coronavirus.

La prisión de Boudou había sido solicitada entonces por la Oficina Anticorrupción que no presentó argumentos hoy, lo mismo que la UIF. De esta forma, al ser Casación un tribunal que revisa recursos de las partes de manera adversarial, se encontró con que en este caso no había nadie que realmente se opusiera a que Boudou continuara en prisión domiciliaria. Su situación tampoco puede ser apelada, por lo que se considera que está firme.