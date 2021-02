Mena: "Es urgente contar con un procurador"

“Parece que algunos jueces sufren una especie de hipertrofia del poder. Se sienten por encima del Poder Ejecutivo y Legislativo”, dijo, a la vez que cuestionó que Macri hubiese “empoderado erróneamente” a los jueces. “Hay una serie de procesos que se llevaron adelante en forma arbitraria y con manipulación política. Hubo procesos que no pasaban primer año de facultad”, sostuvo sobre algunos casos investigados durante el macrismo y que ahora se revelan plagados de irregularidades. “Toda su vida Mauricio Macri estuvo bordeando la ley y atravesó todo el catálogo del Código Penal”, fustigó Mena, a quien se sindica como el hombre de Cristina de Kirchner en la estrategia judicial.

“Hay presos políticos de factores de poder real de nuestro país. Lo que es inadmisible es decir que hay presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo”, concluyó al tiempo que descartó el indulto porque “admitirlo sería admitir culpabilidad”.

“Esperemos que la oposición se siente seriamente a discutir la designación de un Procurador”, indicó y consultado sobre la urgencia, la ratificó: “Es urgente contar con un Procurador. No corresponde en este momento pensar en otro candidato que no sea Rafecas. La oposición debe discutir sobre esta propuesta”. También cuestionó a la Corte Suprema pero reconoció que no conoce opinión del Presidente en sentido de modificarla.