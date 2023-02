Programa Registradas: el Gobierno anunció su relanzamiento y ampliación

En ese sentido, argumentó que al ver los buenos resultados de la primera edición decidieron ampliarlo: "Lo que tenemos que entender es que las tareas de la casa son un trabajo, deben ser tratados con los derechos correspondientes y debe garantizarse cierto futuro", explicó.

Por último remarcó que "la mejor argentina es la argentina que sigue ampliando derechos y la peor es la que piensa que los derechos los va a dar el mercado" y luego recordó una enseñanza que le dejó Dilma Rousseff cuando le dijo: "Las leyes que defienden a las minorías tiene que darlas las mayorías, porque si no las minorías siempre serán maltratadas".

La palabra de Ayelén Mazzina y Kelly Olmos

Además del presidente, también participaron del acto la ministra de Mujeres, Igualdad y Género, Ayelén Mazzina y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos y cada una tuvo una intervención.

Por su parte, Mazzina hizo hincapié en la importancia del trabajo en el hogar y dijo: "Un día pensé qué pasaría si un día nos podemos de acuerdo y no limpiamos, no llevamos a los chicos al colegio, no barremos, no hacemos nada. Se produciría un caos. Muchas veces ese trabajo que hacemos es invisible y es de los mas importantes. Ocho de cada diez personas que hacen estos trabajos son las mujeres", sentenció.

Por esta razón, destacó al programa y la ayuda que brindará a las mujeres y sostuvo: "Esto no se podría hacer sin convicción, sin compromiso político. No podemos hacer esto sin pensar en la justicia social y en la libertad de las mujeres". Por último agradeció al Presidente por darle espacio al programa Registradas dentro de la agenda de gobierno.

Kelly Olmos también remarcó la importancia de este programa ya que sostuvo que "el primer paso" para la ampliación de derechos de los trabajadores es "su condición de registro".

Además, explicó que por otro lado, las y los trabajadores de casas particulares que estuvieran registrados por hasta 16 horas y no tenían derecho jubilatorio pasarán a tenerlo a partir del nuevo DNU. También estarán incluidos en el seguro por desempleo.

¿Qué es el programa Registradas?

El Programa Registradas, que busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.

Fue creado con el objetivo de reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares, promover su acceso y permanencia al empleo registrado y avanzar hacia la igualdad de género.

Por un lado, el Estado -a través de este programa- incentiva la formalización y permanencia en el empleo mediante el pago de una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses y con montos que se actualizan según las nuevas escalas salariales.

Además, se estimula la bancarización de las trabajadoras de casas particulares a través de la apertura de una cuenta gratuita en Banco de la Nación Argentina y acceso a beneficios bancarios.

Registradas: nuevos beneficios para 2023

A diferencia de años anteriores, a partir del relanzamiento de 2023, Registradas contará con algunos nuevos beneficios.

La inscripción al programa permanecerá abierta todo el año.

Se simplificará el porcentaje que paga el Estado: todas las trabajadoras inscriptas en el programa pasarán a percibir el 50% de su sueldo por parte del Estado durante los meses establecidos.

En los casos en que la persona contratada sea una trabajadora con discapacidad o con hijxs con discapacidad, trabajadorx travestis, transexual o transgénero o trabajadora titular del programa ACOMPAÑAR (continúe percibiendo la prestación económica o no), el beneficio del programa se extenderá por 8 meses en lugar de 6.

¿Cuántas personas fueron beneficiarias de Registradas?

Desde su lanzamiento en septiembre de 2021, el programa Registradas benefició a 22.046 trabajadoras y aproximadamente, ocho de cada diez trabajadoras conserva la relación laboral formal luego de finalizar el beneficio.