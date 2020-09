Policía: Alberto interviene en la crisis y auxilia a Kicillof

“Vamos a cumplir las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Cuando veo tantos patrulleros parados, lo que estoy pensando es cuántos ciudadanos se quedaron sin patrullaje. Este no es el modo, espero que reflexionen. También soy sensible al reclamo de esos policías. Está claro que han quedado sus salarios retrasados y hay que darles una respuesta. No soy un necio”, admitió el jefe de Estado. Alberto tomó el timón de la crisis luego de que los uniformados rechazaron por la mañana un intento de negociación en Puente 12, La Matanza, donde los recibió Sergio Berni. El Ministro de Seguridad no fue convocado esta noche a Olivos donde el gobierno nacional logró el respaldo en bloque de los intendentes del conurbano.