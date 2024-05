Prueba y error, un método de gestión que complica a la Libertad Avanza

Las idas y vueltas de La Libertad Avanza no son algo propio de esta gestión, eso hay que reconocérselo. Los primeros meses de todo gobierno suelen ser una prueba que obliga a recalcular las políticas a trazar, pero para este caso en particular no pueden dejarse de lado las últimas encuestas que evidencian un aumento del malestar en la clase media, el cual no es ignorado en los pasillos de Balcarce 50.