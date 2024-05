El titular de la Feria del Libro reveló que el Gobierno le pidió 5.000 entradas para la participación de Javier Milei

Milei canceló su presencia en la tradicional Feria tras alertar que hay sectores que inducen comportamientos "no propios de la cultura". En ella, iba a presentar su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica", pero ahora lo hará en el estadio Luna Park.

Feria del Libro: las declaraciones de Vaccaro sobre la cancelación de Javier Milei

Alejandro Vaccaro.jpg Alejandro Vaccaro volvió a referirse a la ausencia de Javier Milei en la Feria del Libro.

Al comunicar que no estaría presente en la Feria, el presidente de la Nación explicó los motivos y afirmó: "Han amenazado que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo a comportamientos no propio de la cultura. Tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de alguien que quiere sabotear una actividad".