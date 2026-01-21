Quién es Fernando Herrmann, el arquitecto que asumió al frente de Transporte + Seguir en









El nuevo secretario llega al área clave de tarifas, subsidios y regulación sin antecedentes en transporte. Su carrera se desarrolló durante más de tres décadas en el mundo de la arquitectura y los negocios inmobiliarios.

Fernando Herrmann es el nuevo secretario de Transporte de la Nación.

El flamante secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, desembarca en una de las áreas más sensibles del Gobierno con una trayectoria extensa en el ámbito de la arquitectura, pero sin experiencia previa en políticas de transporte, regulación sectorial ni gestión de servicios públicos.

Desde hace 34 años, Herrmann se desempeña como director ejecutivo del Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), firma de la que también es socio, dedicada a proyectos, dirección y gestión de obras de arquitectura en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. En paralelo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL. En su currículum no se registran antecedentes vinculados al transporte aéreo, marítimo o terrestre.

Los orígenes de su estudio se remontan a los primeros pasos de su carrera profesional. Antes de recibirse, Herrmann trabajó pintando viviendas, y tras graduarse como arquitecto en 1986, conformó una primera sociedad con Enrique Cordeyro, con quien trabajó hasta 1992. Finalizada esa etapa, impulsó su propio estudio y concretó uno de sus primeros trabajos de relevancia: el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río, montado en el Palais de Glace.

Durante la década del 90, Herrmann cursó un MBA en el IAE Business School. Junto a sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens, desarrolló decenas de proyectos a lo largo de las últimas tres décadas. Entre las obras más destacadas de esa etapa inicial se encuentra el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su perfil laboral, quien reemplaza a Luis Pierrini estaba especializado, hasta asumir la conducción de la Secretaría de Transporte, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factibilidad de desarrollos inmobiliarios”.

Ya en funciones, uno de los principales desafíos que deberá enfrentar Fernando Herrmann será la negociación periódica con las empresas de colectivos, que reclaman una actualización de la estructura de costos para definir el nivel de subsidios, además de gestionar el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en un contexto de alta sensibilidad política y económica para el sistema de transporte. La renuncia de Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte Luispierrini.jpg Luis Pierrini dejó de ser el secretario de Transporte. El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. La salida fue confirmada por el Ministerio de Economía, desde donde destacaron el trabajo realizado durante su gestión al frente del área. El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini, quien había asumido la conducción de la Secretaría en el marco de la reorganización del área de Transporte dentro de la estructura económica del Gobierno nacional. La designación de Hermann apunta a dar continuidad a los planes en marcha y fortalecer la ejecución de políticas vinculadas al transporte y la obra pública.

