Renunció el secretario de Transporte de la Nación y Fernando Herrmann será su reemplazante

Luis Pierrini dejó la Secretaría de Transporte por motivos personales. El arquitecto Fernando Herrmann, con trayectoria en infraestructura y gestión, fue designado como su reemplazante.

Luis Pierrini deja su cargo al frente de la secretaría de Transporte.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su renuncia al cargo por motivos personales. La salida fue confirmada por el Ministerio de Economía, desde donde destacaron el trabajo realizado durante su gestión al frente del área.

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini, quien había asumido la conducción de la Secretaría en el marco de la reorganización del área de Transporte dentro de la estructura económica del Gobierno nacional.

En su lugar fue designado el arquitecto Fernando Herrmann, profesional con experiencia en el desarrollo de obras de infraestructura y en la gestión de proyectos vinculados al sector. La designación apunta a dar continuidad a los planes en marcha y fortalecer la ejecución de políticas vinculadas al transporte y la obra pública.

Quién es Fernando Herrmann, nuevo secretario de Transporte de la Nación Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

A lo largo de su carrera, también desarrolló una extensa actividad académica como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

