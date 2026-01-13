Fracasó la paritaria de la UTA: rechazaron la oferta del 1% y evalúan un posible paro + Seguir en









El sindicato y las cámaras empresariales dictaminaron un cuarto intermedio y reabrirán las negociaciones el 20 de enero.

Se reabre un conflicto en el transporte urbano a nivel nacional.

Un nuevo riesgo de paro de transporte se abre a nivel nacional, luego de que fracase la reunión de negociación paritaria entre los trabajadores de Unión Tranviaria Automotor (UTA) realizada este martes. Las empresas exigen el incremento de subsidios por parte de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano, para garantizar la rentabilidad del servicio.

Las cámaras transportistas (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) presentaron una propuesta de incremento salarial del 1% que fue rechazada por el gremio liderado por Roberto Fernández, que no rechazó la posibilidad de un paro en caso de no mediar un acuerdo. Tras el fracaso de la reunión, fijaron una nueva audiencia virtual para el próximo martes 20 de enero a las 14.

Según consignó el portal especializado Mundo Gremial, las empresas consideran que el sector atraviesa un "estrangulamiento financiero" por la insuficiente actualización de los costos del boleto y por el el retraso en el pago de subsidios estatales. En ese sentido, estimaron que un 40% de las compañías del sector se encuentran en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra.

"Como todos los años, si los Estados que tienen a cargo las jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos de dinero para los trabajadores”, indicó Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros.

UTA advierte por posible paro de transporte Por su parte, Fernández habría calificado como una "burla" la propuesta paritaria y señaló que los trabajadores no aceptarán ser "rehenes" de la disputa financiera entre las cámaras y el Estado. El salario básico del sector es de $1.370.000, aunque cuentan con distintos conceptos adicionales.

"No vamos a permitir que se pretenda normalizar la precarización o la falta de cobro en término", plantearon del gremio, que difundió un acta en donde expresaron que el "estado de alerta" se mantiene vigente hasta la próxima reunión, del 20 de marzo. En ese sentido, solicitan que en el próximo encuentro esté presente el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Temas UTA

paritarias

Paro

Transporte