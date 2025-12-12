Quién es Leonel Chiarella, el nuevo presidente de la UCR

El intendente de Venado Tuerto llegó a la jefatura del partido de la mano del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Su historia.

Leonel Chiarella en el centro de la imagen junto a los representanes de la UCR.

La Unión Cívica Radical (UCR) eligió este viernes a la conducción de la mesa nacional . Por consenso y unanimidad, el nombre que se impuso fue el de Leonel Chiarella, propuesto por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

En un plenario con más de 100 delegados de todo el país, en el que participaron figuras como el ahora exjefe del radicalismo, Martín Lousteau, y el otrora gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también con pasado en la jefatura radical, se nombró al intendente de Venado Tuerto como nuevo titular del partido.

El jefe comunal nació el 18 de diciembre de 1988. A los 15 años dio sus primeros pasos en la militancia política dentro de la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto con una participación en la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió en 2006. En su adolescencia también fue parte de la Juventud Radical, rama política del partido centenario que presidió a los 18.

Una vez afincado en la ciudad de Rosario comenzó a estudiar la carrera de abogacía y se recibió en la Universidad Nacional de Rosario. También militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años.

Además, formó parte de diversas organizaciones no gubernamentales y en el año 2015 fue electo concejal, cargo que ejerció hasta 2019. En aquel año asumió la intendencia de Venado Tuerto, desplazando al peronismo luego de más de dos décadas en el gobierno.

Su primer mandato lo finalizó con una alta aprobación hacia su gestión ya que, al presentarse en las elecciones del 2023, fue reelecto por una abrumadora mayoría: el 83% de los votantes puso su boleta en una urna para garantizar su continuidad.

Hasta el momento lleva seis años a cargo de la Municipalidad de Venado Tuerto. Entre sus hitos se destaca haber finalizado, año tras año, con superávit en las cuentas públicas.

La Red de Innovación Local (RIL) de Panamá lo seleccionó en el 2025 como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto se convirtió también en la primera ciudad de Santa Fe en ser certificada como Ciudad Eficiente y la quinta del país por sus políticas de desarrollo productivo y empleo.

Chiarella, titular de la UCR: "Vamos a trabajar para consolidar una UCR protagonista"

Luego de ser electo, Chiarella tomó la palabra para agradecer a quienes apoyaron su candidatura. "Gracias Gustavo (Valdés). Gracias Gerardo (Morales). Y en especial un fuerte agradecimiento a nuestro gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro", dijo ante el aplauso de los presentes.

En su primer mensaje como titular del espacio anticipó los lineamientos de su nuevo rol. "Vamos a trabajar para consolidar una UCR moderna, protagonista, que gestiona y resuelve los problemas de la gente!", aseguró.

"Sentarme en el mismo lugar que alguna vez ocuparon Alem, Yrigoyen, Balbín o Alfonsín es el mayor desafío de mi vida política. La UCR es el partido que amo, que llevo en la sangre. Y quiero que sepan que voy a dejar todo en estos dos años, porque antes que cualquier cargo, soy un militante", cerró Chiarella.