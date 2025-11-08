Máximo Kichner no descarta arriesgar el PJ bonaerense en una interna: "Estoy dispuesto a competir"







El diputado confirmó que el justicialismo provincial podría ir a elecciones en febrero, en coincidencia con los 80 años del primer triunfo peronista.

Máximo Kirchner confirmó que el PJ bonaerense podría renovar sus autoridades en febrero y aseguró que no teme competir por la conducción del partido.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, anunció que planea convocar a elecciones internas en febrero próximo, al cumplirse 80 años del primer triunfo del peronismo, y dejó claro que está dispuesto a poner en juego su liderazgo al frente del partido.

“Estoy dispuesto a competir”, afirmó el legislador nacional, y sostuvo que ya inició conversaciones con intendentes e intendentas “para poder realmente llevarlo adelante”. En esa línea, remarcó que el objetivo es reactivar la vida democrática del PJ provincial y abrir el debate sobre su futuro político.

“La idea es hacer elecciones en febrero, en el marco de los 80 años del peronismo. El año pasado también llamé a internas y nadie quiso presentarse. Ahora me parece un buen momento para hacerlo”, planteó en Radio Con Vos el dirigente, quien asumió la conducción del partido en 2021.

Kirchner recordó que aceptó el cargo en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo bonaerense. “No llegué ahí por una vocación propia, sino como elemento de síntesis por los problemas que atravesaba el peronismo de la Provincia en ese momento. Lo hice con la mejor de las intenciones; no era algo que estuviera en mi menú ni en mis aspiraciones”, explicó.

El referente camporista también reconoció que su gestión dentro del PJ estuvo “condicionada” por su rol parlamentario y por la necesidad de mantener el equilibrio entre los distintos sectores del peronismo. “No soy de los que tienen vocación de Mayweather, de tener cinco títulos al mismo tiempo. Hay espacios y lugares para todos”, ironizó.

Desestimó cualquier cortocircuito con Axel Kicillof En relación con el gobernador Axel Kicillof, el dirigente buscó desactivar versiones de enfrentamiento y aclaró que mantiene una relación institucional. “ Yo no tengo ningún conflicto con Axel. Siempre lo apoyé, lo voté en 2023 y trabajé para su reelección”, sostuvo. De todos modos, el foco de su mensaje estuvo en revitalizar al peronismo bonaerense tras la derrota electoral y en abrir el juego a nuevos liderazgos. “Si sirve, sirve; y si no sirve, no sirve”, sintetizó, reafirmando que la fortaleza del PJ debe estar en su capacidad de debatir internamente sin romper la unidad. Con su declaración, Kirchner dejó planteada una redefinición del mapa interno del justicialismo bonaerense, que en los próximos meses podría encaminarse hacia una competencia abierta por la conducción partidaria, con febrero como fecha tentativa para la elección.