El Gobierno confirmó la restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, uno de los argentinos asesinados por Hamás

La información fue confirmada este sábado por las fuerzas israelíes. Se trata de un teniente coronel retirado murió en 2023.

La Oficina del Presidente de la Nación informó oficialmente este domingo que fue restituido el cuerpo de Lior Rudaeff , un ciudadano argentino-israelí de 61 años muerto durante el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel y que presumen falleció en 2024.

Según el comunicado, publicado hoy en la red social X (ex Twitter), el cuerpo de Rudaeff permaneció en manos de la organización terrorista Yihad Islámica en la Franja de Gaza durante más de dos años, hasta su entrega este sábado, como parte de un acuerdo de paz mediado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump .

Rudaeff había nacido en Argentina y residía en el kibutz Nir Yitzhak , donde desarrolló una vida comunitaria junto a su esposa Yaffa y sus cuatro hijos —Noam, Nadav, Bar y Ben—. Durante más de cuatro décadas, se dedicó al servicio voluntario, manejando ambulancias y participando en equipos de emergencia de su comunidad.

El teniente coronel retirado Rodaeff , quien integró el escuadrón de preparación de Nir Yitzhak , murió el 7 de octubre de 2023 mientras defendía el kibutz durante el ataque de Hamas. Su cuerpo fue secuestrado por la organización terrorista y declarado muerto el 7 de mayo de 2024 .

El comunicado oficial detalla que Rudaeff fue asesinado “mientras defendía su comunidad” durante el ataque de Hamás, y que su cuerpo fue secuestrado tras su muerte.

Lior Rudaeff.jpg Rudaeff tenía cuatro hijos.

El presidente Javier Milei expresó sus condolencias a la familia y manifestó su solidaridad “en este difícil momento”, confiando en que “poder darle sepultura brinde consuelo después de tanto sufrimiento”.

La restitución del cuerpo de Rudaeff se da en el marco de un contexto regional de alta tensión y negociaciones internacionales que involucran a Israel, Hamas y mediadores estadounidenses. El caso había tenido una amplia repercusión internacional, tanto por su duración como por la condición de Rudaeff como uno de los rehenes o víctimas de origen argentino en el ataque del 7 de octubre.

El contexto del acuerdo y la entrega del cuerpo

La entrega de los restos de Rudaeff por parte de la Yihad Islámica Palestina (YIP) representó un nuevo paso dentro del acuerdo respaldado por Estados Unidos que busca avanzar en la primera fase del proceso de pacificación en Gaza.

El grupo entregó el cuerpo del rehén el viernes, luego de que sus restos fueran localizados en el enclave costero, según detalló el Ejército israelí. En un comunicado previo a la confirmación de la identidad, las FDI habían señalado: “Según la información proporcionada por la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido ha sido transferido a su custodia y se encuentra en camino hacia las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza”.

Por su parte, el portavoz de Hamas, Hazem Qasem, declaró que continúan los esfuerzos para completar el intercambio de prisioneros y entregar los cuerpos restantes de rehenes israelíes, aunque reconoció las “dificultades y complejidades existentes”, según publicó el diario Filastin.

Avances y tensiones en el cumplimiento del acuerdo

En ocasiones anteriores, los cuerpos devueltos por las milicias de Gaza no pertenecían a rehenes fallecidos dentro del enclave, lo que generó fuertes tensiones entre las partes. El acuerdo entre Israel y Hamas, vigente desde el 10 de octubre, incluye la liberación de los cautivos vivos y la entrega de 28 cadáveres retenidos. Hasta el momento, se restituyeron los restos de 22 personas.

En paralelo, Israel liberó cerca de 2.000 prisioneros palestinos y entregó 285 cuerpos, cumpliendo parcialmente con los compromisos asumidos. Sin embargo, el cierre prolongado del cruce de Rafah, punto clave para el ingreso de ayuda humanitaria, mantiene la tensión entre ambas partes.

En medio de las acusaciones cruzadas, el expresidente Donald Trump, impulsor del acuerdo de paz, anunció que una fuerza internacional de estabilización liderada por Washington será desplegada “muy pronto” en la Franja de Gaza como parte del plan diseñado por su administración.

“Muy pronto. Va a suceder muy pronto. Las cosas van bien en Gaza”, declaró Trump desde la Casa Blanca, y adelantó que el contingente incluirá efectivos de Egipto, Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de garantizar la seguridad del enclave palestino y sostener el proceso de paz.