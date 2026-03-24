Ranking de presidentes latinoamericanos revela que Javier Milei es el que más perdió aceptación pública + Seguir en









El presidente argentino bajó de octavo al undécimo lugar en un mes, al perder un 4,5% de imagen positiva desde febrero. Lideran Sheinbaum y Bukele.

Milei junto a Bukele, el segundo presidente latinoamericano con mayor aceptación. Mariano Fuchila

El humor social en torno a la gestión de Javier Milei comienza a deteriorarse. A los estudios nacionales que expresan una caída en la aceptación del referente libertario, ahora se suman las encuestas realizadas por organismos internacionales que evalúan el rendimiento de los presidentes de Latinoamérica.

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El llamado de atención hacia el mandatario argentino, que se encontraba el año pasado entre los líderes regionales, tiene que ver con un descenso sostenido que se registra en el informe publicado por la CB Global Data desde inicio del 2026. En su estudio de febrero, Milei había bajado casi cinco puntos porcentuales para ubicarse en la octava posición del ranking, mientras que este mes la caída fue la más pronunciada en relación a los demás mandatarios: un 4,5%, para descender al undécimo lugar, con un 42,3% de imagen positiva. El contraste es notorio con respecto al rechazo a su gestión del 55,6% de los encuestados, dentro de los cuales 43,8% la califica como muy mala. La muestra se realizó sobre 2.592 casos.

La presidenta de mayor aceptación es la mexicana Claudia Sheinbaum, seguida por el salvadoreño Nayib Bukele y el dominicano Luis Abinader, quien además es el dirigente que más creció en aceptación intermensual, con una suba del 3,9%. Los peores ubicados, según el estudio, son tres mandatarios que atraviesan un proceso de inestabilidad política en su país: Daniel Noboa, de Ecuador; Delcy Rodríguez, de Venezuela; y José M. Balcázar, de Perú.

trump lideres latinoamericanos milei Javier Milei junto a los presidentes latinoamericanos que se plegaron a la estrategia de defensa estadounidense. Ranking completo de presidentes latinoamericanos Según el estudio de CB Global Data, los presidentes según la aceptación que tienen en su país se encuentran ubicados de la siguiente manera:

1- Claudia Sheinbaum (México): 72,3% imagen positiva.

2- Nayib Bukele (El Salvador): 71,8% de imagen positiva.

3- Luis Abinader (República Dominicana): 58,7% de imagen positiva.

4- Daniel Ortega (Nicaragua): 57,9% de imagen positiva.

5- Rodrigo Chaves (Costa Rica): 56,8% de imagen positiva.

6- Rodrigo Paz (Bolivia): 51,9% de imagen positiva.

7- José Antonio Kast (Chile): 48,9% de imagen positiva.

8- Lula Da Silva (Brasil): 46,6% de imagen positiva.

9- Santiago Peña (Paraguay): 43,4% de imagen positiva.

10- Nasry Asfura (Honduras): 43,2% de imagen positiva.

11- Javier Milei (Argentina): 42,3% de imagen positiva .

. 12- Gustavo Petro (Colombia): 39,7% de imagen positiva.

13- Yamandú Orsi (Uruguay): 39,2% de imagen positiva.

14- Bernardo Arévalo (Guatemala) 36,1% de imagen positiva.

15- José Raúl Mulino (Panamá): 34,2% de imagen positiva.

16- Daniel Noboa (Ecuador): 33,5% de imagen positiva.

17- Delcy Rodríguez (Venezuela): 26,4% de imagen positiva.

18- José M. Balcázar (Perú): 25,2% de imagen positiva.