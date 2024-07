Rechazan la cautelar solicitada por la Universidad de Madres de Plaza de Mayo contra Capital Humano

El juez Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la universidad debe desestimarse porque "no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones". También confirmó que del planteo efectuado no se verifica la verosimilitud en el derecho en forma patente y que no se vislumbra acabadamente la supuesta arbitrariedad que denuncia por parte de la Administración Pública.