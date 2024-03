Rechazo al DNU: uno por uno, cómo votaron los senadores

Revés para el Gobierno en el Senado : por primera vez en la historia, se rechazó un DNU con 41 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. De todas formas, las reformas del decreto continúan vigentes hasta tanto no defina la Cámara de Diputados . Si en ese recinto se aprueba el articulado, será constitucional.

En contra (41)

Unión por la Patria: Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Lucia Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana di Tullio, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, María Celeste Giménez, María Teresa González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, María Inés Pilatti, Jesús Rejal, Antonio Rodas, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac.

Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, Lucia Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana di Tullio, Claudio Doñate, María Eugenia Duré, Anabel Fernández Sagasti, Silvina García Larraburu, Nora del Valle Giménez, María Celeste Giménez, María Teresa González, Alicia Kirchner, Sergio Leavy, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Manzur, José Mayans, Sandra Mendoza, María Carolina Moisés, Gerardo Montenegro, José Neder, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, María Inés Pilatti, Jesús Rejal, Antonio Rodas, Fernando Salino, Silvia Sapag y Sergio Uñac. Unidad Federal : Edgardo Kueider y Carlos Espínola.

: Edgardo Kueider y Carlos Espínola. Unión Cívica Radical : Martín Lousteau y Edith Terenzi.

: Martín Lousteau y Edith Terenzi. Por Santa Cruz : José María Carambia y Natalia Gadano.

: José María Carambia y Natalia Gadano. Juntos Somos Río Negro : Mónica Silva.

: Mónica Silva. Comunidad: Lucila Crexell.

A favor (25)

Unión Cívica Radical : Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Stella Olalla, Mercedes Valenzuela, Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann.

: Pablo Blanco, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Stella Olalla, Mercedes Valenzuela, Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann. PRO : Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri.

: Carmen Álvarez Rivero, Andrea Cristina, Alfredo De Angeli, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri. La Libertad Avanza : Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni.

: Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni. Partido por la Justicia Social : Beatríz Ávila.

: Beatríz Ávila. Encuentro Republicano Federal: Juan Carlos Romero.

Abstenciones (4)

Maximiliano Abad (Unión Cívica Radical).

(Unión Cívica Radical). Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba).

(Hacemos por Córdoba). Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

Ausencia (1)

Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza): duelo personal.

Voto Senado DNU.jpg

Cámara de Diputados: se abre una nueva batalla legislativa contra el DNU

El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.