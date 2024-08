Reencuentro: el abrazo entre Karina Milei y una expareja del Presidente

Ambas se encontraron en la puerta del teatro, donde se dieron un afectuoso abrazo una vez terminada la obra. La cantante estuvo en pareja con el actual presidente y finalizaron su vínculo amoroso en el 2019. ''Sentimos que fuimos novios en la adolescencia y nos volvimos a encontrar. Quedó mucho cariño. Me dijo que sentía que había sido su primera novia y a mí me pasa lo mismo. Con él me vinculé de una manera muy sana '', había declarado este año.

Ese mismo año decidió lanzarse como solista, construyendo una carrera que transitaría por años, sacando varios álbumes de estudio. La cantante de “Endúlzame que soy café” se radicó en Miami y hasta colaboró con Playboy.

En los últimos años, fue pareja de Javier Milei, hasta su separación en 2019, y a quien le dedicó la canción “Bomba tántrica”. “Bomba tántrica. Él es mi ley. El hombre que me vuelve loca. Me come la boca y me libera el corazón. Un beso de él me hace vibrar. Cuando me toca así me provoca y va encendiendo mi pasión”, decía la letra de la balada.