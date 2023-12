Reflexiones de Alberto Fernández antes de terminar su presidencia: gestión, el vínculo con Cristina y el futuro del peronismo

En una entrevista con NA, el Presidente dijo que Cristina Kirchner "tiene un modo de hacer política que no me gusta". Adelantó además que promoverá abrir el juego interno en el Partido Justicialista, para la renovación dentro del partido, aunque no confirmó si volverá a ser candidato en el futuro.

Tras reconocer que la relación entre ambos está rota, señaló que la vicepresidenta "tiene un modo de hacer política" que no le gusta. "Ese lugar en el que me pusieron donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema", manifestó el Presidente en el reportaje publicado este domingo.

ALBERTO Y CRISTINA ASAMBLEA LEGISLATIVA.jpg

Según Fernández, uno de los momentos más álgidos de su mandato fue en 2021, cuando un grupo de ministros encabezados por Eduardo "Wado" De Pedro le presentaron sus renuncias tras la derrota electoral. "Lo que yo vi es que si aceptaba esas renuncias la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta", reconoció.

En ese sentido, Alberto Fernández aprovechó para sumar algunos cuestionamientos a Cristina Kirchner: "A mí me encanta la valentía de los que dicen animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina como yo enfrenté la mirada de Cristina. Yo prioricé ahí la unidad y lo haría mil veces más", enfatizó.

Si bien el mandatario sintió que la relación no volvió a recomponerse, al referirse sobre el apoyo de la Vicepresidenta en estos años de gestión, señaló: "Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no. Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta", manifestó.

Reflexiones de Alberto Fernández: qué dijo sobre el peronismo

Por otra parte, Alberto Fernández habló sobre su futuro en la política y el nuevo escenario que se abre para el peronismo. De este modo, el Presidente aseguró este domingo que cuando termine su mandato al frente del Partido Justicialista promoverá una interna para que la jefatura se defina entre todos los sectores.

"No puede seguir pasando que sigamos con la idea de que vamos a juntarnos un grupo de dirigentes y resolvemos quién es el presidente del PJ", recalcó Fernández, quien además es el presidente del PJ Nacional.

Alberto Fernández Casa Rosada 9 de octubre Alberto Fernández encabezará el acto desde el salón Felipe Vallese de la CGT. Presidencia

Al ser consultado sobre si esta discusión la pensaba dar como presidente del PJ, el mandatario nacional expresó: "Yo soy un hombre de la política, toda mi vida hice política y seguiré haciendo política. No se si seré candidato de vuelta. Yo no vivo de la política, soy un abogado que tiene su estudio, diez años estuve sin tener un cargo público y estoy pensando en otras cosas hoy en día, en cómo vivir. Uno nunca se va de la política", manifestó.

Respecto al futuro institucional del PJ, Fernández adelantó: "Tenemos que elegir presidente (del PJ) a mediados de año y yo creo que sería buenísimo sostener la institucionalidad y promover una interna dentro del PJ, no un acuerdo entre dirigentes, porque uno de los problemas que tiene el PJ es que es una conferencia de partidos locales o vecinalistas y eso no funciona así. Hace que el PJ pierda proyecto de país, entonces por ejemplo cada gobernador adelanta su elección para desprenderse de la nacional, y eso no me parece que sea bueno", consideró este domingo.