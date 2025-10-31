Escrutinio definitivo: Martín Lousteau se quedó con la banca 13 de diputados por la Ciudad







El recuento final de la Ciudad finalmente confirmó que el economista de la UCR podrá asumir como diputado. Finalmente, LLA se quedó 7 escaños en la Cámara baja.

Lousteau celebró la obtención de la banca en Diputados para el ciclo 2025-2029. @gugalusto

Tras días de idas y vueltas, finalmente la Justicia Electoral confirmó que Martín Lousteau se quedará con la banca 13 en la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires. La misma era disputada con La Libertad Avanza, que ganó por amplia diferencia en la capital del país.

"Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado Nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1294 votos. Y a LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más", confirmó el futuro diputado por el sello de Ciudadanos Unidos, filial local del frente de gobernadores Provincias Unidas.

Escrutinio definitivo: Lousteau será diputado A pesar de las dudas que existían de si al titular de la UCR le daban los votos obtenidos para llegar al Congreso - según el sistema D'Hondt de reparto de escaños - finalmente el economista comunicó que el escrutinio definitivo confirmó el resultado del pasado domingo y así reafirmó su banca en el Congreso.

"Durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así", disparó Lousteau contra LLA. Es que, desde el partido violeta - que ganó en las 15 comunas de la Ciudad - buscaban disputarle la banca al líder radical y que en su lugar ingresara Valeria Rodrigues Trimarchi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1984270259189146038&partner=&hide_thread=false Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado Nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1294 votos. Y a LLA le faltaron 8688… — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 31, 2025 En ese sentido, el flamante diputado agregó: "Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales".

"Una vez, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni de manipulaciones", concluyó Lousteau. Elecciones en la Ciudad: el desempeño de las principales fuerzas, Comuna por Comuna Comuna 1 LLA: 48,11%

Fuerza Patria: 27,30%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 8,85%

Ciudadanos Unidos: 4,95% Comuna 2 LLA: 60,95%

Fuerza Patria: 15,29 %

Alianza Potencia: 7,20%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 5,84%

Ciudadanos Unidos: 4,88% Comuna 3 LLA: 43,35 %

Fuerza Patria: 30,33 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 10,67 %

Ciudadanos Unidos: 5,65% Comuna 4 LLA: 40,40 %

Fuerza Patria: 34,70 %

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,50 %

Ciudadanos Unidos: 6,02% Comuna 5 LLA: 41,03%

Fuerza Patria: 30,81%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 11,63%

Ciudadanos Unidos: 6,20% Comuna 6 LLA: 46,11%

Fuerza Patria: 25,81%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 10,03%

Ciudadanos Unidos: 6,54% Comuna 7 LLA: 45,36 %

Fuerza Patria: 29,18%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,48%

Ciudadanos Unidos: 6,05% Comuna 8 LLA: 40,03%

Fuerza Patria: 37,49%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,65%

Ciudadanos Unidos: 6,60% Comuna 9 LLA: 44,27%

Fuerza Patria: 31,95%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 8,87%

Ciudadanos Unidos: 5,76% Comuna 10 LLA: 45,19%

Fuerza Patria: 28,95%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,85%

Ciudadanos Unidos: 6,20% Comuna 11 LLA: 47,56%

Fuerza Patria: 26,28%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,47%

Ciudadanos Unidos: 6,30% Comuna 12 LLA: 47,96%

Fuerza Patria: 25,45%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 9,46%

Ciudadanos Unidos: 6,52% Comuna 13 LLA: 56,53%

Fuerza Patria: 17,86%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,37%

Ciudadanos Unidos: 6,22% Comuna 14 LLA: 56,54%

Fuerza Patria: 18,68%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 7,11%

Alianza Potencia: 6,04%

Ciudadanos Unidos: 5,56% Comuna 15 LLA: 41,56%

Fuerza Patria: 30,76%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 11,34%

Ciudadanos Unidos: 6,25%