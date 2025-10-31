Javier Milei viajará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz







En Casa Rosada garantizan la presencia del mandatario en la toma de posesión que tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

Javier Milei confirmó su presencia en Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz.

El presidente Javier Milei viajará a Bolivia el sábado 8 de noviembre para asistir a la ceremonia de asunción del reciente electo presidente Rodrigo Paz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aún con la agenda en plena definición, en Casa Rosada garantizan la presencia del mandatario en la toma de posesión que tendrá lugar en el hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz.

Luego de que se oficializara el triunfo del centrista en el balotaje presidencial del país vecino, en el que se consagró con el 54.5% de los votos, el mandatario lo saludó por redes sociales y celebró los resultados de los comicios.

“Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación”, sostuvo a través de su cuenta X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/1980069059765956678&partner=&hide_thread=false La República Argentina felicita a Rodrigo Paz Pereira por su elección como Presidente de la República de Bolivia y saluda al pueblo boliviano por una jornada ejemplar que reafirma el valor de la libertad, la democracia y el respeto a las instituciones republicanas.… pic.twitter.com/4oWQCpcNi0 — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) October 20, 2025 En la misma línea, el jefe de Estado anticipó que Bolivia “va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado”, a lo que denominó como “socialismo del siglo XXI”.

“Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del socialismo del siglo XXI que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, afirmó, y concluyó con su habitual estilo: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”. A sus 58 años, Rodrigo Paz le puso fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).