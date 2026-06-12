En plena polémica por Manuel Adorni, oposición y aliados vuelven a la carga con Ficha Limpia

El PRO aprovecha para diferenciarse del oficialismo. La estrategia de los diputados y senadores para reimpulsar la iniciativa que incomoda a La Libertad Avanza.

Mientras el escándalo Manuel Adorni volvió a colocarse en el centro de la escena , tanto en Diputados como en el Senado, los bloques de la oposición pero también los aliados, apuran el proyecto de Ficha Limpia , que busca impedir que personas con condenas ratificadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos. El tema reaparece justo cuando la transparencia del gobierno de Javier Milei es puesta en duda y proliferan los pedidos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador.

La misma semana en la que Adorni volvió a quedar en el centro de la escena, tras presentar su declaración jurada y reconocer públicamente que se había “olvidado” de incluir u$s500.000, referentes de ambas cámaras volvieron a poner sobre la mesa el tema que el Gobierno quiere utilizar como anzuelo para sancionar la reforma electoral.

Es decir, nada menos que el proyecto que estuvo a punto de sancionarse pero que, un rechazo de último momento de los dos senadores misioneros, aliados a La Libertad Avanza, hicieron caer .

En aquel momento, las miradas se posaron en negociaciones subterráneas entre el Presidente y el mandamás de ese distrito, Carlos Rovira . Este último, dicho sea de paso, dejó trascender que el propio Milei lo había contactado para voltear la iniciativa.

Casualmente en la misma semana en la que se puso en marcha el Mundial de Fútbol, y se esperaba que el jefe de Gabinete presentara su declaración jurada, el proyecto volvió a irrumpir en la escena, y cobra otro significado. Y que incomoda a las filas libertarias. Es que su contenido implica abordar cuestiones como la “ética” y la “transparencia”, que tanto le reclaman incluso los aliados al Presidente, en medio del resurgimiento del Adorni Gate.

El Congreso vuelve a la carga

Este miércoles, los jefes los diputados y jefes de bloque Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Gisela Scaglia, de Encuentro Federal, y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, se reunieron para acordar una estrategia legislativa para que la Ficha Limpia avance en el Congreso.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 11.01.42 La oposición busca meter presión con Ficha Limpia desde Diputados.

"Las instituciones se fortalecen con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo. Es momento de que el Congreso Nacional esté a la altura de esa demanda", dijo Scaglia, quien incluso en la última reunión de jefes de bloques “dialoguistas” planteó que se empuje el tema en la Cámara que conduce Martín Menem.

Según pudo saber Ámbito, si bien en esas bancadas reconocen que los votos hoy no están, mantienen conversaciones con diferentes bloques para persuadirlos y que acompañen la iniciativa. “La idea es seguir insistiendo y metiendo presión desde Diputados también”.

El “también” responde a que, en rigor, el tema se está tratando en el Senado, ya que fue incluido dentro de la reforma política impulsada desde la Casa Rosada y que incluye la eliminación de las PASO. Este ítem es rechazado no solo por la oposición más dura, como el peronismo, sino también por aliados como el PRO y la UCR.

martin-goerling Comisión.jpg El misionero Martín Goerling presiona desde el Senado para que avance Ficha Limpia. Perfil

La jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich es consciente de que los votos no están para que el proyecto salga tal cual fue presentado. Por eso, se las ingenia para acordar un texto menos ambicioso, pero que reúna los votos en el recinto. Incluso, tiempo atrás se comprometió para avanzar con Ficha Limpia por separado.

“Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del @SenadoArgentina el proyecto de Ficha Limpia presentado por @prosenadores y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos públicos. Transparencia y reglas claras”, tuiteó el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, a comienzos de mayo.

Pero lo cierto es que el debate no prosperó. La comisión de Asuntos Constitucionales que lidera el oficialista Agustín Coto se reunió apenas una vez, y fue con fines netamente informativos, en torno al proyecto libertario. En esa instancia, los bloques aliados plantearon avanzar con Ficha Limpia por separado, pero el asunto quedó ahí.

El PRO mete presión

Ahora, el PRO vuelve a la carga. “Vamos a insistir en el Senado: cuando abra la comisión vamos a ir con dictamen propio y vamos a tratar de sacarlo”, dijo una importante fuente del partido amarillo a este medio.

Como frutilla del postre, Goerling es misionero y un férreo opositor al oficialismo de su provincia que, como se dijo antes, fueron los senadores de ese distrito los que hicieron caer la sanción de Ficha Limpia. Casualmente este viernes, el senador, y la exdiputada nacional Silvia Lospennato, gran impulsora del proyecto, encabezaron un debate en Misiones para defender la iniciativa.

“El encuentro tiene como propósito debatir la necesidad de avanzar hacia estándares éticos claros y mayor transparencia en la gestión pública”, reza el comunicado en el que se anunció el evento.

El día previo al evento, Goerling –al igual que el partido que conduce Mauricio Macri a través de un comunicado– apuntó contra Adorni a través de un tuit, en el que le exigió al jefe de Gabinete que vaya al Senado a presentar su informe de gestión, tras su reconocimiento de haber evadido U$S 500.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MARTINGOERLING/status/2065155631775154532?s=20&partner=&hide_thread=false Estimado Jefe de Gabinete: presenté una nota solicitando la convocatoria a reunión de labor parlamentaria para definir su presencia este mes de junio y exigir el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.



El control parlamentario no depende de la voluntad del… https://t.co/xa1uzJTpR4 — Martín Goerling (@MARTINGOERLING) June 11, 2026

“El control parlamentario no depende de la voluntad del Gobierno: es una obligación constitucional y debe cumplirse. Que se concrete LO ANTES POSIBLE es una buena noticia para las instituciones”, tuiteó el misionero.

¿Timing? Calculado o no, el PRO, que trabaja para recuperar su identidad, aprovecha para diferenciarse del oficialismo con el Caso Adorni, que le vino como anillo al dedo.