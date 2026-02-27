Reforma laboral: por qué el proyecto volvió al Senado y que cambios presenta

El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada. Este viernes - desde las 11 - el Senado debatirá el texto con las modificaciones para su sanción final.

El proyecto de ley de reforma laboral tuvo que modificar un artículo para ser aprobado.

La Cámara alta dará este viernes el debate final por la reforma laboral . Si bien los senadores nacionales ya habían otorgado media sanción al proyecto, el mismo sufrió modificaciones en Diputados - el pasado jueves - por lo que los representantes provinciales deben volver a sesionar para revalidar el texto que, ahora, ya no cuenta con el polémico artículo 44, referido al régimen de licencias médicas.

La sesión iniciará a las 11 horas y el oficialismo contaría con apoyos para convertir en ley la "modernización laboral" . En la votación anterior, fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra.

El eje más conflictivo de todo el proceso de debate legislativo fue el artículo 44 , que proponía modificar el esquema de pago durante licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

El texto que había sido aprobado inicialmente por el Senado señalaba que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación ”, el trabajador percibiría el 50% de su salario durante 3 meses si no tenía personas a cargo, o durante 6 meses si sí las tenía.

Asimismo, contemplaba que, cuando la imposibilidad de trabajar no estuviera asociada a una conducta voluntaria y riesgosa, el empleado cobraría el 75% del salario en los mismos plazos.

La redacción también exigía la presentación de un certificado médico extendido por un profesional habilitado, con diagnóstico, tratamiento y días de reposo. Además, establecía que el trabajador debía someterse al control del médico designado por el empleador y, en caso de discrepancias, recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de entidades públicas o privadas de reconocida trayectoria.

Al haber sufrido cambios en Diputados, el proyecto debe volver este viernes al Senado para su revalidación. La gestión libertaria prevé tener los apoyos suficientes para, finalmente, aprobar uno de los proyectos claves en su programa de Gobierno.

Qué dice la legislación vigente

Hoy las licencias por enfermedad están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 establece que los accidentes o enfermedades inculpables no afectan el derecho a percibir la remuneración durante:

3 meses si la antigüedad es menor a 5 años.

6 meses si supera los 5 años.

Si el trabajador tiene cargas de familia, esos períodos se amplían a 6 y 12 meses, respectivamente.

La normativa actual garantiza el pago del 100% del salario durante la licencia, incluyendo los incrementos correspondientes a la categoría. En contraste, el artículo cuestionado planteaba una reducción al 50% o al 75%, según la situación.

Las críticas y la marcha atrás del oficialismo

El capítulo generó un amplio rechazo en el arco sindical y en bloques opositores, que interpretaron el cambio como un retroceso en derechos laborales. En ese marco, la CGT convocó a un paro general, con adhesión de gremios del transporte, en señal de protesta.

Desde el oficialismo reconocieron problemas en la redacción. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, sostuvo que el Gobierno incurrió en “un error” al no diferenciar entre enfermedades severas y no severas, y anticipó que el punto sería corregido en Diputados.

Según explicó, la intención era atacar el uso indebido de licencias médicas y la existencia de “mafias” vinculadas a la emisión de certificados. El objetivo, agregó, era preservar el 100% del salario en casos graves, con mayores controles, y distinguir esas situaciones de accidentes ajenos a la actividad laboral.

Finalmente, en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó la eliminación del artículo sobre licencias médicas del dictamen. Ese cambio obliga a que el proyecto vuelva al Senado, lo que podría demorar su aprobación definitiva.