Se debate la reforma laboral: mapa de cortes por manifestaciones en las afueras del Congreso

El Gobierno reforzó el operativo de seguridad y el protocolo antipiquetes con más de 2.000 efectivos en las calles para prevenir incidentes durante las protestas.

Los manifestantes bloquearán accesos claves al Congreso, como la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.

El debate sobre la reforma laboral regresa al Senado en medio de un clima de tensión, con movilizaciones y cortes de calles en las inmediaciones del Congreso. Las organizaciones sindicales y movimientos sociales convocaron paros y marchas masivas y se prevé un importante operativo de seguridad .

El proyecto introduce modificaciones en la ley de contrato de trabajo , apunta a dinamizar la creación de empleo formal y fomentar la inversión privada, generando gran controversia entre gremios y el oficialismo.

A pesar de las protestas, el Gobierno nacional está decidido a aprobarlo , ya que lo considera fundamental para su agenda económica y política.A continuación, conocé los detalles.

Este viernes 27 de febrero, los sindicatos y movimientos sociales se movilizarán en contra de la reforma laboral, con un paro nacional que afectará varias actividades.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) será uno de los principales organizadores de la protesta, convocando a una manifestación frente al Congreso de la Nación. Entre los gremios que participarán se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) , la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) , sindicatos aeronáuticos, marítimos, portuarios, y otros grupos de distintas centrales. Sin embargo, no contarán con el apoyo de la Confederación General de Trabajo (CGT) .

Desde la medianoche, se iniciaron cortes y bloqueos en diferentes puntos del país, con una marcha que se concentrará en la Plaza Congreso. Las rutas más afectadas incluyen la Avenida 9 de Julio, Avenida de Mayo y la zona aledaña al establecimiento de debate, que abarca el perímetro delimitado entre las arterias Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, Virrey Cevallos y Avenida Hipólito Yrigoyen.

Cientos de personas están llegando a la zona desde las 10 de la mañana.

Marcha reforma laboral

El Gobierno, en respuesta a estos posibles conflictos, desplegará cerca de 2.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, incluyendo brigadas de infantería y unidades motorizadas, con el objetivo de contener cualquier altercado y que limitará la circulación tanto de manifestantes como de periodistas.

Además, se aplicará un protocolo antipiquetes con el fin de garantizar el orden público durante la jornada.

La movilización se intensificará en los puntos donde se espera que el debate se alargue, y se prevé que algunos cortes afecten el tráfico en las principales avenidas de la ciudad.

La reforma laboral vuelve al Senado

Después de un intenso debate y controversias en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma laboral regresa al Senado para su votación final. Este proyecto apunta a modernizar el mercado laboral argentino mediante la creación de nuevas normas que afectan a los trabajadores, empresarios y sindicatos.

La propuesta incluye varios puntos polémicos, entre los cuales destacan la creación del banco de horas, la flexibilización de las indemnizaciones por despido, y la introducción de pagos basados en la productividad.

Además, establece un régimen de licencias médicas modificado, que antes estipulaba una reducción en los pagos por licencias por enfermedad. Pero, el artículo finalmente fue eliminado en la Cámara baja después de fuertes presiones de gremios y opositores.

En paralelo, se encuentra en discusión otra iniciativa proyecto clave: la modificación del Régimen Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de los menores a 14 años.

Senado Sesión Senado

La sesión de hoy dará por concluido el período del sesiones extraordinarias, en donde el Gobierno cosechó grandes victorias legislativas. Ayer, por ejemplo, la Cámara alta aprobó la reforma de la Ley de Glaciares y sancionó el acuerdo Mercosur-Unión Europea.